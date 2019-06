Παγκόσμια ανησυχία έπειτα από την κατάρριψη του αμερικανικού drone από το Ιράν - Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο - ΒΙΝΤΕΟ

Τόσο το Πεντάγωνο όσο και οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το περιστατικό, με τις αμερικανικές αρχές να αναφέρουν ότι το drone πετούσε σε μεγάλο υψόμετρο, σε διεθνή εναέριο χώρο, πάνω από το Στενό της Χορμούζ.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το Πεντάγωνο:

NEW: Pentagon releases video said to show the trail left by unarmed and unmanned American drone shot down by Iran.

The U.S. military says the drone was flying in international airspace over the Gulf of Oman when the incident occurred. https://t.co/3fRr6BKRGs pic.twitter.com/VVl0NE6MrM