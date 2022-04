Σαρλ Μισέλ: Αργά ή γρήγορα μέτρα στο πετρέλαιο ή ακόμη και στο αέριο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια ανθρώπινη τραγωδία.

Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει απαγόρευση στις εισαγωγές άνθρακα και πρόσθεσε ότι «μέτρα σε πετρέλαιο ή ακόμη και το αέριο θα χρειαστούν επίσης αργά ή γρήγορα».

We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.

The new package includes a ban on coal imports.

And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as

— Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022