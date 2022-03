Μακρόν για Ουκρανία: “Μη ρεαλιστικό” να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με μια χώρα σε πόλεμο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής στις Βερσαλλίες, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμφωνήσουν τον ρυθμό με τον οποίο θα απεξαρτηθούν από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Για το αίτημα της Ουκρανίας να ενταχθεί με «ταχείες διαδικασίες» στην ΕΕ, ο Γάλλος πρόεδρος, είπε ότι πιστεύει πως είναι «μη ρεαλιστικό» να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει μια διπλωματική λύση στον πόλεμο τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα οδηγήσει τους «27» να λάβουν «ιστορικές αποφάσεις» για «να επανακαθορίσουν πλήρως την αρχιτεκτονική της Ευρώπης μας», πρόσθεσε, ευχόμενος να ληφθούν αποφάσεις για τον ενεργειακό τομέα «και ίσως για τη γεωργία» μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Θα πρέπει όμως να ληφθούν και «αποφάσεις σε ό,τι αφορά την άμυνα», σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής που θα οργανωθεί για το θέμα αυτό πιθανότατα τον Μάιο.

Είναι σημαντικό ότι η Ουκρανία υπέβαλε αίτημα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν υπάρχει κάποια ταχεία διαδικασία ένταξης, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βερσαλλίες.

Η Ουκρανία ζήτησε την ένταξή της στην ΕΕ λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στο έδαφός της, πριν από δύο εβδομάδες.

Today and tomorrow I’m in Versailles for an informal EU summit hosted by President @EmmanuelMacron. We will of course be discussing the war in Ukraine in detail. The EU will continue standing shoulder to shoulder with UKR and taking action against Russian aggression. pic.twitter.com/CCp5MepQXb

— Mark Rutte (@MinPres) March 10, 2022