Υπουργείο Ανάπτυξης: Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

οικονομία

υπουργείο Ανάπτυξης

Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης αναστέλλει για διάστημα 6 μηνών τη διαπίστευση σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων .

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά την 521η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που διεξήχθη τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του Φορέα «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»» αναφορικά με ευρήματα που έχουν διαπιστωθεί και βάσει των οποίων προκύπτει μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης, σε συνέχεια διενέργειας έκτακτης επιθεώρησης του Ε.ΣΥ.Δ που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29/7/2025.

Σημειώνεται ότι η σχετική Συνεδρίαση που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 7/8/2025, αναβλήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα, για τις 11/8/2025.
Στις 11/08/2025, ο φορέας υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής της Συνεδρίασης καθώς και σχετικό υπόμνημα συνοδευόμενο με επιπλέον προς εξέταση στοιχεία. Η Συνεδρίαση διεξήχθη και πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του φορέα, ωστόσο η απόφαση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου καθορίσθηκε σε νέα Συνεδρίαση προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την εξέταση των στοιχείων που υπέβαλε ο φορέας. Η νέα Συνεδρίαση ορίσθηκε για την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που παρέδωσε ο Επικεφαλής Αξιολογητής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ, καθώς επίσης τις απόψεις που προέβαλε και τα έγγραφα που προσκόμισε ο Φορέας Πιστοποίησης «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»», τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την αναστολή της διαπίστευσης του υπ’ αρ. Πιστοποιητικού 1332-1, (Β3/3), για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, και τη διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του ως άνω σχετικού χρονικού διαστήματος της αναστολής, προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου εάν έχουν αρθεί οι Μη Συμμορφώσεις και οι λόγοι συνολικά της αναστολής της διαπίστευσης (Απόφαση Σ/ 10365/25).

Η απόφαση

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη βάση της διαφύλαξης της αξιοπιστίας της διαπίστευσης δεδομένου ότι ο διαπιστευμένος Φορέας κρίθηκε ότι έχει παραβιάσει απαιτήσεις των Κανονισμών Διαπίστευσης και συγκεκριμένα τις παραγράφους που αναφέρονται στη μη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις αυτών και των συναφών κριτηρίων που προδιαγράφονται από το Ε.ΣΥ.Δ..

Στη συνέχεια των ανωτέρω, την ως άνω Απόφαση Σ/ 10365/25 της 522ης Συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου επικύρωσε ομόφωνα, αυθημερόν, στις 12/8/2025, κατά τη διάρκεια της 228ης συνεδρίασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. ( Συνεδρίαση 228 του Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ., Απόφαση ΔΣ/4625/25). Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν ενημέρωσης του Φορέα σημειώνεται ότι η ισχύς της απόφασης άρχεται από τις 12/8/2025. Επισημαίνεται ότι οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω Φορέα μέχρι σήμερα διατηρούν την ισχύ τους.

 

