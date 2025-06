Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Κοντογεώργης: «Η συζήτηση στην ΕΕ για τους πυλώνες του προϋπολογισμού επηρεάζουν τη χώρα μας»

Στο πρόγραμμα που υλοποιεί η κυβέρνηση για την Εθνική Στρατηγική και την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη ενόψει και του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 2028-2035 και το τι ακριβώς προβλέπει αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

της Δήμητρας Πανανού

Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να κατανέμεται δίκαια, λογικά και με ομοιογενή τρόπο σε ολόκληρη τη χώρα γιατί πρέπει να προασπιστεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη εφόσον το επιθυμεί και στον τόπο που γεννήθηκε να επιλέξει να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί. Και παράλληλα να διορθωθεί μια αδικία.

«Διακόσια δισ., τόσα περίπου είναι οι πόροι που η ελληνική πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει δαπανήσει και επενδύσει σε αυτό που ονομάζουμε περιφερειακή οικονομική και τοπική ανάπτυξη. Παρά τα βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί προφανώς υπάρχουν ακόμη δυσκολίες γεγονός που αποτυπώνεται στους δείκτες που αφορούν στην ελληνική περιφέρεια, τους δείκτες της ανταγωνιστικότητας και στις ανισότητες που επιμένουν», ανέφερε ο κ. Κοντογεώργης.

Η κυβέρνηση τους τελευταίους 8 μήνες έχει ξεκινήσει μια στρατηγική επικαιροποίηση της περιφερειακής στρατηγικής με έντονο τοπικό πρόσημο και με διαβούλευση με την κατά τόπους κοινωνία. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρθηκε σε μια σειρά από παραδείγματα που θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα, όπως η διαχείριση του νερού, το δημογραφικό, η διαχείριση των ορεινών, απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, οι συντηρήσεις των μεγάλων οδικών έργων κ.α.

«Όλα αυτά συνθέτουν μια στρατηγική για την περιφέρεια. Γιατί η χώρα μας δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει η ελληνική περιφέρεια. Αυτή η συζήτηση καθορίζεται από την ευρωπαϊκή συζήτηση. Ποια είναι αυτή η συζήτηση; Θέλουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα και αυτή μπορεί να συνταιριάξει περισσότερο με τις πολιτικές που ενθαρρύνουν τη σύγκλιση; Η έκθεση Ντράγκι λέει ότι τα επόμενα χρόνια χρειαζόμαστε στην Ευρώπη 800 δισ. ευρώ για τις επενδυτικές ανάγκες της Ε.Ε. Δηλαδή 5% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Παράλληλα, πρέπει να βρούμε και μισό τρις ευρώ για τις αμυντικές δαπάνες. Αλλά αν αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να αυξηθεί και η κατανάλωση; Η συζήτηση στην Ε.Ε. για τους πυλώνες του προϋπολογισμού επηρεάζουν τη χώρα μας», σχολίασε.

Οι τάσεις που διαμορφώνονται είναι ότι πρέπει να επιδοτούνται λιγότερο τα προγράμματα και περισσότερο οι πολιτικές που ευνοούν τη σύγκλιση και τις εθνικές προτεραιότητες. «Η χώρα μας που στέκεται όσον αφορά αυτή τη συζήτηση; Η χώρα μας μετά τον Ιούλιο του 2027 θα πρέπει να έχει κάνει δυο πράγματα. Να έχει διαμορφώσει την εθνική θέση που απαιτεί ένα κοινό πρόγραμμα εθνικών αρχών της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και ένα πρόγραμμα που με βάση την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αξιολογεί και την πρόοδό του. Θα πρέπει να βάλει μπροστά πολιτικές που ενισχύουν τις υποδομές και τις διασυνδέσεις, πολιτικές γύρω από το νερό, την κλιματική κρίση και το δημογραφικό σε συνδυασμό με το στεγαστικό. Είναι προτεραιότητες για τις οποίες ο εθνικό προϋπολογισμός από μόνος του δεν επαρκεί. Είναι παράλληλα η άμυνα και η ασφάλεια, η διαχείριση των συνόρων και το μεταναστευτικό, είναι ο κοινωνικός πυλώνας που αφορά στην επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ένταξη και άλλων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Η στρατηγική αυτή προχωράει και υλοποιείται σε όλη τη χώρα», κατέληξε ο κ. Κοντογεώργης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το κοινωνικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί εντός του 2027. Πρώτος σταθμός είναι ο Σεπτέμβριος του 2026 όπου θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των τοπικών σχεδίων για κάθε νομό της χώρας και τον Δεκέμβριο ο πρωθυπουργός μαζί με τους τοπικούς φορείς θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη.

