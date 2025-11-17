Σπίτι μου 2: Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2026 – Ποιες αλλαγές ανακοινώθηκαν για το πρόγραμμα

Enikos Newsroom

οικονομία

Σπίτι μου

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. «Θέλω να σας πω πως η επίσημη αλλαγή που έρχεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είναι πως από τις  31/12 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις, αυτή μετατίθεται για τις 31/5/2026. Άρα έχουμε 5 μήνες παράταση υπαγωγής στο πρόγραμμα» σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Ποιες άλλες αλλαγές έρχονται στο πρόγραμμα

Ταυτόχρονα ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα. « Το Σπίτι μου 1 είχε όριο στο ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ για έναν άγαμο, ενώ το Σπίτι μου 2 έχει 20.000 ευρώ. Τώρα το αυξάνουμε το όριο αυτό στις 25.000 ευρώ.

  • Μια μεγάλη αλλαγή γίνεται και στους έγγαμους όπου πλέον από τις 28.000 ευρώ που είναι το όριο για το ετήσιο εισόδημα το πάμε στις 35.000 ευρώ.
  • Ταυτόχρονα αυξάνουμε για κάθε παιδί από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια που έχει τώρα εισοδηματικό κριτήριο 36.000 ευρώ, πλέον αυτό πηγαίνει στις 45.000 ευρώ.
  • Το ίδιο συμβαίνει και στις μονογονεϊκές οικογένειες. Και εδώ υπάρχει μια αύξηση από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ» είπε.

« Και αυτοί που έχουν κλείσει σπίτι μέσω του προγράμματος και δεν έχουν προλάβει να υπογράψουν με τις τράπεζες, δίνουμε ξανά και αυτή την παράταση και για την τελική εκταμίευση για το Σπίτι μου 2 από 30/6 πηγαίνει για τις 31/8 .Επομένως φτάνουμε στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης» συμπλήρωσε.

Όλα τα ακίνητα που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα είναι κατασκευής έως το 2007, όπως προβλέπει ο κανόνας του προγράμματος είπε μεταξύ άλλων.

Για τον συνολικό προϋπολογισμό

Και συνέχισε λέγοντας πως «το  Σπίτι μου 2 τρέχει πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 65% .Δηλαδή 1,3 δισ. ευρώ έχουν κλειδώσει από συμπολίτες μας για να αγοράσουν σπίτια. Υπερβαίνουμε πλέον τον αριθμό 11.000- οικογένειες , συμπολίτες μας που έχουν κλειδώσει σπίτια .Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ…  κλείνει τον Αύγουστο του 2026».

Τέλος μίλησε για τη διαθεσιμότητα των σπιτιών μέσω του προγράμματος. «Έχουμε σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 850 υπαγωγές στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στη Θεσσαλία. Αυτές οι περιφέρειες είναι πρώτες στις προτιμήσεις των δικαιούχων του προγράμματος. Δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Δυτική Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα αγοράζουν οι συμπολίτες μας σπίτια. Και κατανοώ ότι μέσα στα αστικά κέντρα είναι πιο δύσκολα να αγοράσει κάποιος σπίτι. Επομένως αναζητιούνται σπίτια χαμηλότερου εμβαδού. Εάν και το μέσο εμβαδόν που αγοράζουν οι πολίτες μέσω του προγράμματος είναι γύρω στα 90 τ.μ και η μέση εμπορική αξία 150.000 ευρώ. Στις Περιφέρειες οι δικαιούχοι του προγράμματος βρίσκουν πιο εύκολα τα τετραγωνικά που αναζητούν».

 

 

