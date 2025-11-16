Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ: Νέες πληροφορίες για τους οφειλέτες

Ανατροπή με τη ρύθμιση των 120 δόσεων του ΕΦΚΑ. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια έντονη φημολογία πως θα καταρτιζόταν ένα σχέδιο για την επιστροφή των 120 δόσεων για οφειλές ασφαλισμένων προς τον ΕΦΚΑ και πως θα αυξάνονταν και οι πάγιες δόσεις σε 48 και σε 72 αντίστοιχα από 12 δόσεις και 24 δόσεις, κάτι που θα έδινε μεγάλη ανάσα στους μικρομεσαίους, ωστόσο αυτό φαίνεται πως προς το παρόν δεν προχωράει.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως διευκρινίζει σχετικά πηγή του ΕΦΚΑ μιλώντας στο enikonomia.gr «αυτή τη στιγμή δεν συζητείται κάτι, παρά το ότι το ζητούν οι έμποροι και πολλοί άλλοι. Και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σχετική συζήτηση με το αρμόδιο υπουργείο».

Ταυτόχρονα η ίδια πηγή αναφέρει πως «το σενάριο που κυκλοφόρησε το τελευταίο διάστημα για το θέμα αυτό ήταν ότι κάποιοι αξιολογητές θα ασχολούνταν με αυτό για να κάνουν ομαδοποιημένες περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων και να επιτύχουν μια διαφορετική ρύθμιση από την υφιστάμενη, προκειμένου να μπορέσει ο ΕΦΚΑ να εισπράξει τα χρέη του ».

Άρα πρακτικά αυτό σημαίνει πως μέχρι στιγμής δεν αλλάζει κάτι ως προς την εν λόγω ρύθμιση.

Τα χρέη του ΕΦΚΑ

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ έδειξαν πως τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ είναι συνολικά 590,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 δισ. ευρώ θεωρούνται μη εισπράξιμα. Τα χρέη αυτά αφορούν μεταξύ άλλων τους εργοδότες:

που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης

που είναι πτωχευμένοι,

που έχουν οφειλές πριν από την εφαρμογή των ΑΠΔ

Επίσης επισημαίνεται πως σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (Απριλίου -Ιουνίου) η αύξηση των χρεών οφείλεται σε ποσοστό 84% στις αυτόματες προσαυξήσεις που επιβάλλονται στις παλαιότερες οφειλές σε μηνιαία βάση, ενώ το υπόλοιπο 16% αφορούν καινούργια χρέη που δεν εξοφλήθηκαν το ίδιο διάστημα.

Μάλιστα κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από τα 562 εκατ. ευρώ που προστέθηκαν στο σύνολο των χρεών, τα 413,8 εκατ. ευρώ ήταν οι μηνιαίοι τόκοι προσαύξησης που αφορούσαν στις παλαιές οφειλές και 149 εκατ. ευρώ ήταν τα νέα χρέη.