Μελάνι Σιράζ: Η Μις Ισραήλ δέχεται απειλές για το… άγριο βλέμμα στην Μις Παλαιστίνη – «Το βίντεο έχει υποστεί παραπλανητικό μοντάζ»

Η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, αποκάλυψε ότι δέχεται απειλές θανάτου και σεξουαλικής επίθεσης μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από τον διαγωνισμό Miss Universe στην Ταϊλάνδη, το οποίο φέρεται να την απεικονίζει να ρίχνει μια «άγρια» ματιά προς τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ.

Η 27χρονη καλλονή, που συμμετέχει φέτος στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς, μίλησε στη New York Post, τονίζοντας: «Δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». Παράλληλα ανέφερε πως «είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο».

Το επίμαχο βίντεο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια τελετής πριν από τον τελικό του Miss Universe και αναρτήθηκε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Μις Παλαιστίνης. Στο υλικό φαίνεται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η Σιράζ να κοιτάζει επικριτικά τη διαγωνιζόμενη από την Παλαιστίνη. Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει ότι το βίντεο έχει υποστεί «παραπλανητικό μοντάζ», επισημαίνοντας πως «οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς» και πως στόχο έχουν να τη δυσφημίσουν.

Άλλες λήψεις από τη σκηνή φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εκδοχή της Σιράζ, καθώς η Μις Ισραήλ στεκόταν αρκετά πιο πίσω από τη Μις Παλαιστίνη, γεγονός που δείχνει ότι το υποτιθέμενο βλέμμα δεν απευθυνόταν σε εκείνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.

Το βίντεο συνοδευόταν από το τραγούδι «Unstoppable» της Sia και περιλάμβανε σχόλια όπως «Το Ισραήλ κοιτάζει τη πραγματική βασίλισσα» και «Τι συμβαίνει με το κορίτσι στο πίσω μέρος;», εντείνοντας τη διαδικτυακή επίθεση κατά της Ισραηλινής διαγωνιζόμενης.

Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν η Μπέλα Χαντίντ, γνωστή για τη στήριξή της στην Παλαιστίνη, αναδημοσίευσε το βίντεο, συμβάλλοντας στη μαζική διάδοσή του. Η Σιράζ υποστήριξε ότι «το υλικό χρησιμοποιήθηκε για να με παρουσιάσει αρνητικά και να δημιουργήσει ένα αφήγημα ζήλιας».

Τη Σιράζ υπερασπίστηκε δημόσια ο Έιλον Λέβι, πρώην εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε πως «οι δύο γυναίκες δεν στέκονταν καν δίπλα» και τόνισε ότι «το βίντεο έχει ραφτεί για να δυσφημίσει το Ισραήλ και να δημιουργήσει εντυπώσεις».

