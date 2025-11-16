Έφη Πίκουλα για τις τελευταίες στιγμές της Βουγιουκλάκη: «Ήρθε να τη δει κυρία του θεάτρου κι η Αλίκη ενοχλημένη της είπε…»

Η Έφη Πίκουλα μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Καλημέρα είπαμε;» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, ανοίγοντας την καρδιά της για την προσωπική της ζωή, την απώλεια του συζύγου της Τάκη Βουγιουκλάκη, αλλά και για τις τελευταίες στιγμές της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έχει κάνει ένα νέο βήμα στη ζωή της, αποκαλύπτοντας πως έχει πλέον νέα σχέση, μετά τον θάνατο του Τάκη Βουγιουκλάκη. Όπως είπε, ο πόνος της απώλειας δεν έχει σβήσει, όμως μέσα από αυτή τη δοκιμασία αναθεώρησε πολλά πράγματα για τη ζωή και τον εαυτό της.

«Είναι τεσσεράμισι χρόνια ακριβώς από τότε που έφυγε από τη ζωή. Ο πόνος δεν έχει καταλαγιάσει. Αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις ποτέ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ, γιατί είναι η μισή μου ζωή – για να μην πω όλη σχεδόν. Ήμουν μέχρι και το τέλος δίπλα του, έφυγε στα χέρια μου. Όταν είδα τον θάνατο τόσο πολύ κοντά, αναθεώρησα πολλά πράγματα για τη ζωή», ανέφερε συγκινημένη η Έφη Πίκουλα.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι, παρά τη θλίψη, ήρθε η στιγμή να ξαναβρεί τη συντροφικότητα που της έλειψε: «Βέβαια και μου έχει δημιουργηθεί η ανάγκη της συντροφικότητας από εδώ και στο εξής, αυτό είναι η φυσική εξέλιξη. Όπως είναι και ο θάνατος φυσική εξέλιξη, φυσική εξέλιξη και ο νόμος της φύσης είναι το θηλυκό να έχει ένα αρσενικό, να ’χει το ταίρι του. Βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη και δεν είμαι μόνη».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να βρεις αυτό που είχες, ποτέ. Απλά θέλεις έναν σύντροφο απαραίτητα στη ζωή σου, με κύρια χαρακτηριστικά – από μένα – να σέβεται τον εαυτό του».

Η ηθοποιός μίλησε και για τις τελευταίες στιγμές της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αποκαλύπτοντας ότι δεν ήθελε να βλέπει κόσμο όσο η υγεία της χειροτέρευε. «Δεν δεχόταν κόσμο. Μόνο προς το τέλος και κατόπιν ραντεβού λίγα άτομα, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν η οικογένειά της, το παιδί της και κάποιες φίλες της. Οι άλλοι ήρθαν όταν η Αλίκη έπεσε σε κώμα», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, αποκάλυψε ένα περιστατικό που τη συγκίνησε: «Πήγε μια κυρία του θεάτρου ξαφνικά, ενοχλήθηκε και της είπε: “Γιατί είσαι εδώ; Εγώ δεν σε κάλεσα”».