Ιώσεις: Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωσή τους – Για επιδείνωση της κατάστασης προειδοποιούν οι ειδικοί

Οι έντονες εναλλαγές της θερμοκρασίας από το πρωί ως το βράδυ έχουν οδηγήσει σε σημαντική έξαρση των ιώσεων, όπως η γρίπη, ενώ ο οργανισμός επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τα αυξημένα ποσοστά αφρικανικής σκόνης που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι θερμοκρασίες φτάνουν έως και τους 20 βαθμούς, όμως τη νύχτα πέφτουν στους 8 με 10, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση των ιώσεων. «Το μεσημέρι 20 βαθμούς, το βράδυ 8-10 βαθμούς. Είναι λογικό τα παιδιά να αρρωσταίνουν συχνά, πόσο μάλλον τώρα με COVID και όλα αυτά τα σχετικά. Όταν τα παιδιά είναι γύρω στα 15 στην τάξη, συνήθως τα 7 είναι άρρωστα», λέει μία δασκάλα, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία.

Οι νοτιάδες έφεραν και πάλι την αφρικανική σκόνη, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα και την υγεία. «Σήμερα μπορεί να έχει η κόρη μου, και τώρα ήθελα να ρωτήσω κάτι στα επείγοντα πριν τη φέρω, γιατί φοβάμαι και τις ιώσεις, μην τη φέρω», αναφέρει ένας πατέρας. Την ίδια ώρα, φαρμακοποιοί σημειώνουν πως η σκόνη επιδεινώνει τα συμπτώματα, ειδικά όταν συνδυάζεται με ίωση. «Σίγουρα επηρεάζονται από την αφρικανική σκόνη και αυτό, σε συνδυασμό με μια ίωση, είναι πάρα πολύ βαρύ για την υγεία τους», λέει μία φαρμακοποιός.

Οι παιδίατροι αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μεγάλη αύξηση των περιστατικών ιώσεων, καθώς καθημερινά εξετάζουν δεκάδες παιδιά με πυρετό και συμπτώματα γρίπης. «Το φθινόπωρο γενικά έχει ασταθείς θερμοκρασίες και διαφορές μεταξύ μέρας και νύχτας. Κάποιες ιώσεις έχουν εμφανιστεί νωρίτερα, όπως η γρίπη, οπότε αναμένεται στο επόμενο διάστημα να κορυφωθούν και αυτές οι ιώσεις», εξηγεί μία παιδίατρος.

Ωστόσο, ο καλός καιρός των τελευταίων εβδομάδων φαίνεται πως έχει δημιουργήσει έναν επικίνδυνο εφησυχασμό. Πολλοί πολίτες αμελούν να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, θεωρώντας ότι ο κίνδυνος είναι μικρός. Όπως υπογραμμίζουν φαρμακοποιοί, οι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών οδηγούν συχνά στην παράλειψη του προληπτικού εμβολιασμού, κάτι που, όταν ξεσπά έξαρση ιώσεων, μεταφράζεται σε περισσότερα κρούσματα και πιο βαριά συμπτώματα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί τις επόμενες εβδομάδες, εάν δεν ληφθούν μέτρα πρόληψης. Για τον λόγο αυτό, συνιστούν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν έγκαιρα, ώστε να προστατευτούν από τον ιό της γρίπης και τις επιπτώσεις της αφρικανικής σκόνης στην αναπνευστική λειτουργία.