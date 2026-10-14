Πετρέλαιο θέρμανσης: Nέα έκτακτη έκπτωση 0,20 ευρώ το λίτρο από την HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε την έναρξη έκτακτης έκπτωσης 0,20 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, διατηρούνται σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, με την τελευταία να λήγει αυτή την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026. Τα μέτρα αυτά αφορούν αποκλειστικά την εσωτερική αγορά και μεταφέρονται άμεσα στους καταναλωτές.

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Οικονομία

Θέρμανσης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε νέα έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης με την έναρξη της περιόδου, ανταποκρινόμενη στις συνθήκες της αγοράς.
  • Η ειδική έκτακτη έκπτωση στο Πετρέλαιο Θέρμανσης ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  • Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη 95, ενώ οι εκπτώσεις είναι επιπλέον τυχόν επιδοτήσεων της Κυβέρνησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανακοινώθηκε με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης από την HELLENiQ ENERGY η χορήγηση της έκτακτης έκπτωσης στις πωλήσεις προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων.

Η ειδική έκτακτη έκπτωση στο Πετρέλαιο Θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, (δηλ. μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ) για το Πετρέλαιο κίνησης, που ήδη εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου. Για την Αμόλυβδη 95 οκτανίων, η έκπτωση των 8 λεπτών ανά λίτρο (δηλ. μείωση τιμής στην αντλία 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα διατηρηθεί μέχρι και αυτή την Παρασκευή, 16/10/2026.

Οι εκπτώσεις αυτές είναι επιπλέον τυχόν επιδοτήσεων που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση. Το συνολικό πακέτο μέτρων εκπτωτικής πολιτικής, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές. Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται

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