ΟΠΕΚΑ: Στις 30/9 η πληρωμή των επιδομάτων για τον Σεπτέμβριο – Οι δικαιούχοι

Την ερχόμενη Τρίτη, 30/9/2025, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο από τον ΟΠΕΚΑ, συνολικού ύψους 275.516.021 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι 87.496.844 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ

Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι- 425.429 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545

Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ

Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.