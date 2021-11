Next is Now 2021 – Πατούλης: Στόχος η ανάδειξη της Αττικής ως παγκόσμιας μητρόπολης του τουρισμού

Στις δυνατότητες ανάδειξης της Αττικής ως παγκόσμιας μητρόπολης που αξίζει όλοι οι ταξιδιώτες να επισκεφθούν μία φορά στη ζωή τους εστίασε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.

Της Εύας Οικονομάκη

Ο περιφερειάρχης Αττικής εστίασε στην ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας, ενός τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική το τελευταίο χρονικό διάστημα, με δεδομένο δε ότι οι ταξιδιώτες επαναπροσδιορίζουν τις επιθυμίες τους και αναζητούν νέες εμπειρίες. Μάλιστα, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι η ζήτηση του παγκόσμιου κοινού για τον τουρισμό ευεξίας παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση, αφού στόχο αποτελεί πλέον η ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας.

«Η πορεία προς την κανονικότητα μπορεί να αργεί. Συνδέθηκε με τον εμβολιασμό στις χώρες και ταυτίστηκε με την αύξηση των κρατήσεων στις πτήσεις», είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής, τονίζοντας ότι ο τουρισμός ευεξίας γίνεται προτεραιότητα για τους ταξιδιώτες.

Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί να δοθεί έμφαση στις επιχειρήσεις του τουρισμού υγείας και ευεξίας που στερούνταν των τεχνικών δεξιοτήτων και των κεφαλαίων εκείνων που θα μπορούσαν να τις κάνουν να ανταγωνιστούν με κολοσσούς του κλάδου.

O Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε στη σύμπραξη της Elitour και της Enterrsie Greece, λέγοντας ότι με όχημα την αυτοδιοίκηση η Αττική θα αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο στην ενίσχυση του τουρισμού υγείας.

Ο Γ. Πατούλης ανέδειξε επίσης τον πολιτισμό της Αττικής, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να προσελκύσει τους ταξιδιώτες, ενώ μίλησε και για τη σημασία του καταδυτικού τουρισμού.

«Προωθούμε προτάσεις για την ίδρυση πάρκων κατάδυσης και υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δρομολογούμε την αναβίωση της θαλάσσιας Ιεράς Οδού που σχεδιάζεται με στόχο την ανάδειξη της Αττικής, από τον Πειραιά έως την Ελευσίνα», είπε χαρακτηριστικά.