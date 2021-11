Next is now 2021 – Νίκος Χατζηνικολάου: Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα

Στη δυναμική ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να βρεθεί στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για την επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης αναφέρθηκε ο εκδότης και διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, κατά την εισήγησή του στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, με συν-διοργανωτές την Next is Now και την Dome Consulting, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας.

Της Εύας Οικονομάκη

«Η πανδημία έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στην κοινωνική ευημερία και την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Ο τουρισμός είναι από τους πρώτους κλάδους που χτυπήθηκαν με ένταση και μέσα σε αυτή την υγειονομική κρίση δοκιμάζεται σκληρά.

Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα- όπως φάνηκε και από τις επιδόσεις του κατά την φετινή σεζόν- και θέτει τις βάσεις για μια δυναμική ανάκαμψη Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 135,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ενώ σημαντική ήταν και η άνοδος της τουριστικής κίνησης με τις αφίξεις στο 8μηνο να εμφανίζονται αυξημένες κατά 79,2% σε ετήσια βάση», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκδότης και διευθυντής της Realnews.

«Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναλυτές μεγάλων χρηματοοικονομικών οίκων «βλέπουν» τον ελληνικό τουρισμό ως βασική κινητήριο δύναμη για την αναπτυξιακή πορεία της εγχώριας οικονομίας τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε ο Ν. Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε στα βασικά στοιχήματα που καλείται να κερδίσει ο ελληνικός τουρισμός τα επόμενα χρόνια.

«Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, οι νέες μορφές θεματικού τουρισμού, η περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού προϊόντος ανά την επικράτεια με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, τις περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, η διασύνδεση της τουριστικής αγοράς με άλλους παραγωγικούς κλάδους της χώρας με στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της οικονομίας και η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από τον τουριστικό κλάδο, είναι τα βασικά «στοιχήματα» για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού και θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των εργασιών του συνεδρίου», είπε χαρακτηριστικά.