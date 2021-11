Next is Now 2021 – Κικίλιας: Το 2022 θα είναι η χρονιά που θα απογειωθεί ο ελληνικός τουρισμός

Την αισιοδοξία του ότι το 2022 θα είναι η χρονιά που θα απογειωθεί ο ελληνικός τουρισμός χάρη στη σκληρή δουλειά εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, κατά την εισήγησή του στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.

Της Εύας Οικονομάκη

Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η μοναδικότητα του τουριστικού προϊόντος αποτελεί το ισχυρό brand της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο αυτό να «σημαίνει ότι ο τουρισμός, η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, είναι στον αυτόματο πιλότο».

Ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε έμφαση στους 4 πυλώνες που παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού, την αναβάθμιση των υποδομών, τη δημιουργία task force crisis management, την ψηφιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και την αναμόρφωση και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

«Με βάση αυτούς τους 4 πυλώνες θα κινηθούμε για να πετύχουμε τους μικρούς και μεγάλους μας στόχους, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη διάχυση των επισκεπτών μας σε όλη τη χώρα, ειδικά σε νέες και ανεξερεύνητες γωνιές της πατρίδας μας, την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, την ανάδειξη της κρουαζιέρας, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού», είπε ο Β. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού ετοιμάζεται από το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ χειμερινή καμπάνια για την ύπαιθρο, για τις χειμερινές τουριστικές περιοχές, τα βουνά, καθώς και για τον τουρισμό city break σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι περισσότερο από ποτέ μια εθνική υπόθεση και έχει τεράστιες δυνατότητες και αυξημένες προοπτικές.

«Είναι μια εθνική υπόθεση γιατί τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ως χώρα, ανάγκη να είμαι Πρωταθλητές στον Τουρισμό. 1 στα 4 ευρώ της ελληνικής οικονομίας, το 25% δηλαδή του ΑΕΠ έρχεται έμμεσα ή άμεσα από τον τουρισμό μας», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Είναι λοιπόν εθνική υπόθεση για την πατρίδα μας το 2022 να είναι το έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό».