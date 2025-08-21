Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ: Στο 15% οι δασμοί σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φάρμακα και ημιαγωγούς

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
πηγή: AP Photo/Jacquelyn Martin

Οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φάρμακα και ημιαγωγούς στο 15%, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν την Πέμπτη η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες, η οποία επιβεβαιώνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα και αποτρέπει έναν πλήρη διατλαντικό εμπορικό πόλεμο, όπως μεταδίδει το politico.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε ότι ήταν το αποτέλεσμα «έντονης και ουσιαστικής εργασίας». Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Αυτό το πλαίσιο είναι ένα πρώτο βήμα».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ ότι «η κοινή δήλωση εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς όρους για τις εταιρείες και τους καταναλωτές της ΕΕ».

 

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει ακόμη τον τομέα των κρασιών και των αλκοολούχων ποτών, δήλωσε την Πέμπτη ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, προσθέτοντας ότι η πόρτα δεν είναι κλειστή για περαιτέρω μείωση των δασμών για αυτόν τον τομέα και άλλους που δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα συμφωνία.

«Αυτό δεν το καταφέραμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το θέσει στο τραπέζι», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς.

 

Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκαν σύντομα στο γήπεδο γκολφ Turnberry του Τραμπ στη Σκωτία και ανακοίνωσαν μια ευρεία εμπορική συμφωνία που επιβάλλει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, αποτρέποντας την απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμού 30% εάν δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία έως την 1η Αυγούστου.

Πριν επιστρέψει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ στην εξουσία για τη δεύτερη θητεία του, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διατηρούσαν γενικά χαμηλά επίπεδα δασμών στη μεγαλύτερη διμερή εμπορική σχέση στον κόσμο, με ετήσιο εμπόριο περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 1,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βραδινό: Μετά από ποια ώρα δεν πρέπει να το τρώτε και γιατί;

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,5% ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο

ΚΕΠΚΑ: 6 Προϋποθέσεις για την ενεργειακή ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Χρήστες φαρμάκων αδυνατίσματος αναγκάζονται σε καθημερινές αλλαγές – Τι είναι το «Ozempic vulva»
περισσότερα
21:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Διεθνής κατακραυγή για το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ – Καταδικάζουν Ιταλία, Γαλλία και ακόμα 19 χώρες

Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει το νέο εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ για την Δυτική Όχθη, με...
20:41 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Η Ευρώπη ζητεί από τον Τραμπ να στείλει αμερικανικά F-35 στην Ρουμανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Η Ευρώπη ζητεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόνλαντ Τραμπ να αναπτύξει αμερικανικά μαχητικά αεροσ...
20:35 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: Έδωσα εντολή να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας – Τέλος στον πόλεμο μόνο με τους όρους του Ισραήλ

Έχω δώσει εντολή να αρχίσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μα...
20:11 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ανήλικη έλαβε μόσχευμα καρδιάς έπειτα από 200 ημέρες αναμονής – «Μπαμπά, θα κάνω μεταμόσχευση»

Μια συγκινητική ιστορία ελπίδας έρχεται από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένα 11χρονο ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο