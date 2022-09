Κικίλιας: «10 φορές πάνω οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το 2019»

Η βιωσιμότητα, με έμφαση στις υποδομές, και η ηλεκτροκίνηση βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συζήτησης του δεύτερου πάνελ που συντόνισε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

της Εύας Οικονομάκη

Στις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει φέτος ο ελληνικός τουρισμός αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας καταγράφει μέχρι σήμερα αύξηση της τάξης του 2%-2,5% σε σχέση με το 2019, «όταν όλες οι άλλες χώρες παρουσιάζουν μείωση».

Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε επίσης ότι οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη σημειώνουν άνοδο σε ποσοστό 10%, ενώ εστίασε και στην αύξηση κατά 2,6% των εσόδων που καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) σε σχέση με το 2019, λέγοντας πως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα διαμορφωθούν, ως προς τις εισπράξεις, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Ο Β. Κικίλιας, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως ο τουρισμός στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας, εκτιμώντας ότι τελικά οι εισπράξεις θα ανέλθουν σε επίπεδα άνω των 18,2 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το 2019. Όπως τόνισε, η Ελλάδα ριμπρανταρίστηκε ως ασφαλής προορισμός και πλέον αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Αναφερόμενος στην ισομερή κατανομή των μεγεθών του τουρισμού, ο Β. Κικίλιας μίλησε για την Ηπειρο, η οποία, όπως είπε, πριν από 10 χρόνια ήταν η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης και σήμερα έχει αναδειχθεί σε έναν βιώσιμο τουριστικό προορισμό 12 μηνών. «Η Ηπειρος δείχνει τον τρόπο που μπορούμε να αναπτύξουμε ισομερώς τη βαριά μας βιομηχανία», είπε χαρακτηριστικά και έθεσε στο επίκεντρο της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για τα επόμενα χρόνια την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού.

Στο πρόγραμμα που ήδη υλοποιείται σε δύο νησιά, στην Αστυπάλαια και στη Χάλκη, εστίασε από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, η οποία ανέλυσε το όραμα γύρω από τον στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης για τη μετατροπή όλων των ελληνικών νησιών σε πράσινα και έξυπνα νησιά. Το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως ανέλυσε, βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, ο πρώτος αφορά την παραγωγή ενέργειας, ο δεύτερος την ενεργειακή εξοικονόμηση με κτίρια ενεργειακά αποδοτικά και ο τρίτος τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και νερού.

«Το όραμα να “πρασινίσουν” τα νησιά γίνεται», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει το κάθε νησί, με βάση τις ανάγκες του, σε «πράσινο». Στην κατεύθυνση αυτή, μάλιστα, είπε ότι μέσα στο προσεχές διάστημα θα δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι ώστε όποια νησιά το επιθυμούν, να υποβάλουν τον φάκελό τους και να χρηματοδοτηθούν για συγκεκριμένα projects που θα υλοποιηθούν σε αυτά. Η Αλ.Σδούκου αναφέρθηκε και στην απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ηλεκτροκίνηση.

Όπως είπε, το 2019 τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ήταν 800, ενώ σήμερα αριθμούν πάνω από 15.000, με τον αριθμό των φορτιστών να ανέρχεται σε 50 2019 και σήμερα να είναι κοντά στους 3.000, γεγονός στο οποίο συνέβαλε η θέσπιση ενός συγκεκριμένου πλαισίου που προωθεί την ηλεκτροκίνηση. Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή στα προγράμματα «Κινούμαι ηλεκτρικά» και «Εξοικονομώ», καθώς και στο πρόγραμμα, ύψους 650 εκατ. ευρώ, που ανοίγει τη Δευτέρα και αφορά τα δημόσια κτίρια.

Η «απουσία» των έργων που έχουν δρομολογηθεί στη Θεσσαλονίκη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των σχολιασμών του Γιώργου Αρβανιτίδη, επικεφαλής Κοινοβουλευτικού Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος είπε πως όλα τα έργα θα πραγματοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ. «Είμαστε σε μία πόλη υψηλών προσδοκιών και των χαμηλών αποτελεσμάτων. Το πρόβλημα είναι τα μετρήσιμα μεγέθη και όχι η καλή πρόθεση. Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη συνεπάγονται μια άλλη πόλη», τόνισε χαρακτηριστικά. «Η ζωή μας θα αλλάξει. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα και όχι να ονειρευόμαστε. Αν δεν αρχίσουμε να χτίζουμε σε σταθερές βάσεις θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε ο Γ. Αρβανιτίδης.

Στα προβλήματα των κατοίκων της πόλης αναφέρθηκε από την πλευρά του ο δημοσιογράφος και διευθυντής Real FM 107,1, Μπάμπης Τζιομπάνογλου. Όπως επεσήμανε, οι κάτοικοι της πόλης «δεν θέλουν άλλες εξαγγελίες για έργα που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ και για έργα που θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια μαγική μητρόπολη που δεν θα τη βιώσουν». Μάλιστα, όπως είπε, αναφερόμενος στην παρουσίαση από τον υφυπουργό Εσωτερικών (τομέα Μακεδονίας Θράκης) Σταύρο Καλαφάτη των 30+ έργων που έγιναν ή είναι σε φάση υλοποίησης ή σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη του 2030, οι Θεσσαλονικείς παραμένουν επιφυλακτικοί. Τόνισε, δε, ότι οι κάτοικοι της πόλης προβληματίζονται, μεταξύ άλλων, για αποχετευτικό σύστημα και το κυκλοφοριακό.

Για τον σχεδιασμό του δήμου για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων με αντίστοιχους σταθμούς φόρτισης, μία ενέργεια η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2023 μίλησε με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος Ιακώβου, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, όπως τόνισε, ήδη ο δήμος έχει προμηθευτεί αντίστοιχα οχήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους χειριστές να εξοικειωθούν με τη χρήση τους.