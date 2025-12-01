Κέλλας: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ενστάσεις των αγροτών – Φέτος οι πληρωμές έγιναν κατόπιν ελέγχων

  • Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές της βασικής ενίσχυσης οφείλονται σε ελέγχους μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη διασφάλιση των ετήσιων επιδοτήσεων, τόνισε ο Χρήστος Κέλλας.
  • Η προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης καταβλήθηκε σε 471.000 δικαιούχους, ενώ ανοίγει ψηφιακή πλατφόρμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υποβολή ενστάσεων.
  • Παράλληλα, αναμένονται πληρωμές για το μέτρο 23, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και έκτακτη ενίσχυση για κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ευλογιά.
«Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές της βασικής ενίσχυσης οφείλονται σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να μην τεθούν σε κίνδυνο τα ετήσια 2,5 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις» τόνισε στο ΕΡΤnews ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Η προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης καταβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή, καλύπτοντας 471.000 δικαιούχους με συνολικό ποσό 365 εκατ. ευρώ, περίπου 25% λιγότερο από πέρυσι λόγω ελέγχων και ακύρωσης δηλώσεων.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι 44.000 ΑΦΜ κρατήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο, ενώ 15.000 ΑΦΜ κτηνοτρόφων δεν πληρώθηκαν άμεσα λόγω μη ταυτοποίησης βοσκοτόπων. Πρόσθεσε ότι ανοίγει ψηφιακή πλατφόρμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υποβολή ενστάσεων και φωτογραφιών, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα τους πριν από το τέλος Δεκεμβρίου.

Αναφορικά με τις επιδοτήσεις και τη μείωση κόστους, ο υφυπουργός υπενθύμισε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, τη μείωση φορολογικών συντελεστών για συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, καθώς και την ταξινόμηση των ασφαλιστικών εισφορών σε πέντε κατηγορίες. Το μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει αποζημιώσεις περίπου 100 εκατ. ευρώ για ζημιές από χαλάζι και παγετό.

Για τους κτηνοτρόφους που έχασαν εκτροφές λόγω ευλογιάς, θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση περίπου 70 ευρώ ανά ζώο πριν από τα Χριστούγεννα, μαζί με επιπλέον ενίσχυση για ζωοτροφές στο 50% του ποσού που ήδη δόθηκε.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τους αγροτικούς φορείς και ότι τα επεισόδια στις κινητοποιήσεις είναι απαράδεκτα, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.

13:49 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

