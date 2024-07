Η παρατράπεζα στην Γλυφάδα, οι “μπίζνες” με το Ιράν και ο “κολλητός” του Ερντογαν (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία αποκαλυπτική έρευνα, που συνδέει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης της “παρατράπεζας της Γλυφάδας”, ενός οικονομικού σκανδάλου της δεκαετίας του 2000 που απασχόλησε έντονα τις ελληνικές αρχές, με πρόσφατες δοσοληψίες για εμπόριο πετρελαίου από το Ιράν, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το… κανόνι που έσκασε

Όπως αναφέρει το ant1news.gr, το 2003 αποκαλύφθηκε η υπόθεση του “κανονιού” της παρατράπεζας στη Γλυφάδα, κατά την οποία έκαναν φτερά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τουλάχιστον 100 θύματα που είχαν επενδύσει περισσότερα από 148 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πίστευαν ότι θα μπορούσαν να πιάσουν εγγυημένες αποδόσεις πάνω από 20%.

Στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έκαναν τότε λόγο για τέσσερις εγκεφάλους πίσω από την υπόθεση, τριών Ελλήνων και ενός Αμερικανού, οι οποίοι είχαν “οικοδομήσει” την παρατράπεζα επάνω σε μία offshore εταιρεία με την επωνυμία Hedley Finance, πίσω από την οποία ξεδιπλωνόταν ένα πολύπλοκο σύστημα άλλων offshore, μέσω των οποίων φυγαδεύτηκαν τα χρήματα των επενδυτών.

Όσο προχωρούσε η έρευνα και οι ανακριτικές διαδικασίες, η εικόνα για τα ποσά που είχαν χαθεί, αλλά και για τον τρόπο που μεθοδεύτηκε η απάτη γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρη. Το 2005 οι εκτιμήσεις για τα κεφάλαια τα οποία είχαν δρομολογηθεί σε κρυφούς λογαριασμούς ήταν περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2008, από την έρευνα για το φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο “Goldsmith” -το οποίο χρησιμοποιούσαν οι δράστες για να ξεγελάσουν τα θύματά τους -είχε προκύψει ότι απέκτησαν περί τα 50 εκατομμύρια. Και δεν ήταν μόνο ένα χρηματοοικονομικό προϊόν – μαϊμού που είχαν στο “χαρτοφυλάκιό” τους, στο παιχνίδι είχαν μπει και μετοχές μίας εταιρείας με την επωνυμία “National Energy Holdings UK”.

Σε δημοσιευμένες αποφάσεις του Αρείου Πάγου για την υπόθεση αναφέρονται ανάμεσα σε άλλα ότι “ο κατηγορούμενος Χ6 το έτος 1991, ήρθε στην Ελλάδα, διωκόμενος από τις αρχές των Η.Π.Α., για απάτες και άλλες (κακουργηματικές) πράξεις” και κατάφερε να συγκροτήσει μία ομάδα εμπείρων, περί τα χρηματοοικονομικά, ατόμων και σχεδίασαν “έντεχνα δραστηριότητες τις οποίες και υλοποίησαν, με πυρήνα την ίδρυση και λειτουργία της “παρατράπεζας”, “Hedley Finance Ltd” και των δορυφόρων εταιρειών της, εμπλέκοντας στον ιστό τους, μεγάλο αριθμό ανυποψίαστων επενδυτών – πελατών”.

Δήμοι και φιλανθρωπικά ιδρύματα ανάμεσα στους επενδυτές – θύματα

Στη συνέχεια, αφού ο Χ6 με τους συνεργάτες του δημιούργησαν δεκάδες εταιρείες, πολλές εκ των οποίων offshore, με κύρια και κεντρική επιχείρηση την “Hedley Finance”, άνοιξαν δεκάδες λογαριασμούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα δαιδαλώδες δίκτυο, μέσω του οποίου, τα χρήματα των επενδυτών, μετά από περιπλανήσεις από τράπεζα σε τράπεζα, κατέληξαν σε προσωπικούς λογαριασμούς τους. Ο Χ6 θεωρήθηκε “πρωτεργάτης” ενώ ανάμεσα στα θύματα, εκτός από επενδυτές και εταιρείες, συμπεριλαμβάνονταν δήμοι αλλά και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης διήρκησε χρόνια καθώς οι κατηγορούμενοι, αφού καταδικάστηκαν κατέφυγαν στον Άρειο Πάγο ζητώντας αναιρέσεις των αποφάσεων, έως και το 2019. Σημειώνεται ότι τα γραφεία της παρατράπεζας Hedley στην οδό Λαοδίκης στη Γλυφάδα έκλεισαν και άδειασαν απροειδοποίητα για τους επενδυτές – θύματα τον Δεκέμβριο του 2002. Πρόκειται δηλαδή για μία υπόθεση που πηγαίνει τουλάχιστον δύο δεκαετίες πίσω.

Ακολουθώντας κανείς τα ίχνη των “πρωταγωνιστών”, πέφτει πάνω σε ένα πρόσφατο συμβάν που έχει να κάνει με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, όπου εντοπίζονται κοινά στοιχεία με την απάτη της Hedley, και μπορεί να εξηγούν πού έχουν αξιοποιηθεί χρήματα από την υπόθεση της παρατράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαρροή εγγράφων Wikiran (www.wikiran.org) για εταιρείες που συνεργάζονται με το καθεστώς του Ιράν για εμπόριο πετρελαίου, το οποίο εμπίπτει σε κυρώσεις των ΗΠΑ, εντοπίζεται το όνομα του Χ6 να προσπαθεί να κλείσει συμφωνίες για ιρανικό πετρέλαιο ενώ βρίσκονται σε ισχύ οι κυρώσεις των ΗΠΑ. Επιπλέον εντοπίζεται μία εταιρεία, η οποία έχει κοινά στοιχεία στην επωνυμία της με την National Energy Holdings UK, της οποίας χρησιμοποιούσαν τις μετοχές για να αποκομίζουν χρήματα από τους επενδυτές. Αυτή η εταιρεία, το όνομα της οποίας ενεπλάκη σε συζητήσεις και αλληλογραφία για την εμπορία ιρανικού πετρελαίου, εμφανίζεται να έχει γραφεία στη οδό Λαοδίκης στη Γλυφάδα, τρία τέσσερα κτίρια από εκεί που βρίσκονταν τα γραφεία της παρατράπεζας Hedley, στην ίδια πλευρά του δρόμου. Ακόμα, στη διαρροή εντοπίζεται το όνομα μίας συνεργάτιδας του Χ6, η οποία έχει επίσης καταδικαστεί για την υπόθεση Hedley, να σχετίζεται τόσο με την εταιρεία που εμπλέκεται στις συζητήσεις για εμπορία ιρανικού πετρελαίου όσο και με τους συνομιλητές του Χ6.

Στις 2 Ιουνίου 2021 η συνεργάτις του Χ6 στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα στον Σίτκι Αγιάν, τον πρόεδρο της τουρκικής πετρελαϊκής εταιρείας ASB Group, λίγο μετά τη συνάντησή τους διευκρινίζοντας ότι ήταν διστακτική να μιλήσει για μπίζνες που είχαν να κάνουν με την εμπορία πετρελαίου μπροστά σε ένα στέλεχος που είχε φέρει μαζί του, το οποίο συναντούσε πρώτη φορά. Η συνεργάτις στο μήνυμά της αναφέρει ότι πέρα από την εταιρεία που γνωρίζει έχει ακόμα δύο εταιρείες – εκ των οποίων η μία, κάνει τζίρους περίπου ενός δισεκατομμυρίου το χρόνο, ξεκαθαρίζοντας επί της ουσίας ότι επιζητεί συνεργασία στον τομέα της εμπορίας πετρελαίου.

Ποιος είναι ο Σίτκι Αγιάν

Ο Σίτκι Αγιάν δεν είναι ένας οποιοσδήποτε επιχειρηματίας – ανήκει στον κλειστό κύκλο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι δυο τους ήταν συμμαθητές στο γυμνάσιο. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη συνάντησή του με την συνεργάτιδα του Χ6, ο Αγιάν είχε διοργανώσει σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο της Βηρυτού μυστική συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας ανώτατων Iρανών στρατιωτικών και κυβερνητικών αξιωματούχων με ομάδα επιχειρηματιών από την Τουρκία, στην οποία επικεφαλής ήταν ο ίδιος. Δυτικοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης Politico, υποστήριξαν για αυτή τη συνάντηση ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούσαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για την προώθηση ιρανικού πετρελαίου σε αγοραστές από την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να συγκεντρώσουν κεφάλαια για την Τεχεράνη. Περίπου έναν χρόνο μετά, τον Μάιο του 2022, οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους στο μίτινγκ της Βηρυττού μπήκαν σε λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ για τις δραστηριότητές τους όσον αφορά το ιρανικό πετρέλαιο. Ο Αγιάν και ο όμιλος εταιρειών του δεν μπήκαν τότε – κάτι στο οποίο ενδέχεται να έπαιξε ρόλο η σχέση του με τον Ερντογάν και η επιθυμία των ΗΠΑ εκείνη την περίοδο να μην ταράξουν τα νερά στις σχέσεις τους με την Τουρκία.

Τον Αύγουστο του 2022 η συνεργασία του Χ6 και των συνεργατών του (ανάμεσά τους και ένας μεσάζοντας από τη Βενεζουέλα) με τις εταιρείες του ομίλου Αγιάν φαίνεται να έχει προχωρήσει. Από τα έγγραφα της διαρροής φαίνεται ότι ο Χ6 έχει αναπτύξει απευθείας επαφή με τον γιο του Σίτκι Αγιάν – σε ηλεκτρονικό μήνυμα της 18ης Αυγούστου 2022 τού αναφέρει ότι διυλιστήριο στην Κίνα υπέγραψε προσύμφωνο και τον παρακαλεί να εκκαθαρίσει την προμήθειά τους. “Θα έρθουμε στο γραφείο σου την επόμενη εβδομάδα σε μια βολική στιγμή για να υπογράψουμε”, καταλήγει ο Χ6.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε άλλο μήνυμα, την ίδια ημέρα, ο Χ6 αναφέρει στον υιό Αγιάν ότι το κινέζικο διυλιστήριο συμφώνησε σε τηλεδιάσκεψη που είχαν να πληρώσει σε ευρώ. Επιπλέον ο Χ6 του ζητά να εξετάσει τη συμφωνία και να στείλει τα σχόλιά του στο ασφαλές τηλέφωνο Blackberry που έχει ο συνεργάτης του από τη Βενεζουέλα, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι να υπογράψουν στο μίτινγκ της επόμενης εβδομάδας. “Είναι ένας μεγάλος και σοβαρός πελάτης, πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς και ανταποκρίνεται αφού θα συζητήσουμε μαζί σας για ένα συμβόλαιο ενός έτους για 4 εκατ. βαρέλια το μήνα. Θα σας αρέσει, πιστέψτε με. Εν αναμονή των σχολίων σας είτε προς το blackberry είτε προφορικά”, έγραφε ο Χ6.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2022 ο αριθμός των διυλιστηρίων με τα οποία έρχεται σε συνεννόηση ο Χ6 φαίνεται να έχει αυγατίσει. Στις 30 Αυγούστου, σε μήνυμά του και πάλι προς τον υιό Αγιάν αναφέρει ότι ανοίγει τα χαρτιά του και τους δίνει λεπτομέρειες των 6 διυλιστηρίων με τα οποία βρίσκεται σε επικοινωνία. “Η κλασική απάντηση που δεν δέχομαι να ακούσω από την Τεχεράνη είναι ότι πωλούν απευθείας” σε ένα από αυτά τα διυλιστήρια. “ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Οι Κινέζοι κάνουν συμφωνίες μέσω ημών γιατί θέλουν 50 (πενήντα) μπαχτσίσι. Έχουμε τις επαφές και τους αγοραστές. Εναπόκειται σε εσάς τώρα να πείτε στους ανθρώπους σας ότι αυτό θα είναι το κανάλι από εδώ και στο εξής μέσω BASLAM (σ.σ. εταιρεία του ομίλου ASB του Σίτκι Αγιάν) ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ τα διυλιστήρια”, σημειώνεται σε μήνυμα που φαίνεται να έχει αποσταλεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ6, το οποίο περιλαμβάνεται στην διαρροή Wikiran.

Μαζί με το προηγούμενο μήνυμα είχε επισυναφθεί και ένα Letter of Intent (LOI), μία επιστολή προθέσεων συνεργασίας, από εταιρεία που συνδεόταν με την συνεργάτιδα του Χ6 – την ίδια εταιρεία που τον Ιούνιο του 2021 είχε υποστηρίξει η συνεργάτις στον Σίτκι Αγιάν ότι κάνει τζίρους περί του ενός δισεκατομμυρίου το χρόνο. Όπως φαίνεται, η επιστολή προθέσεων από την πλευρά της εταιρείας της συνεργάτιδος που έχει γραφεία στην οδό Λαοδίκης στη Γλυφάδα, απευθύνεται στην National Iranian Oil Company (NIOC), την κρατική εταιρεία ιρανικού πετρελαίου η οποία τελεί υπό κυρώσεις, και συγκεκριμένα στο τμήμα των διεθνών υποθέσεων για τις αγορές αργού πετρελαίου. Οι προθέσεις της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας, που έχει καταστατική έδρα στις Νήσους Μάρσαλ, ήταν να λάβει μέσω της Baslam Nakliyat, της θυγατρικής του ομίλου ASB του Αγιάν, άμεσα (on the spot) δύο εκατομμύρια βαρέλια ελαφρού αργού και να λαμβάνει τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια μηνιαίως για λογαριασμό κινεζικού διυλιστηρίου. Μάλιστα, σε πίνακα που ακολουθούσε το κύριο σώμα της επιστολής προθέσεων, αναφερόταν ως αποστολέας η κρατική εταιρεία ιρανικού πετρελαίου (NIOC), αλλά ως αγαθό της συναλλαγής οριζόταν “μεικτό ελαφρύ αργό προελεύσεως Ομάν”. Η εταιρεία των Νήσων Μάρσαλ εμφανιζόταν ως “διαμεσολαβητής”.

Όταν ο γιος του Σίτκι Αγιάν είδε το μήνυμα που του είχε στείλει ο Χ6, απάντησε άμεσα ζητώντας του να βάλουν την εταιρεία Baslam Nakliyat ως αποδέκτη της επιστολής προθέσεων και να διαγράψουν το τμήμα όπου αναφέρεται η κρατική εταιρεία ιρανικού πετρελαίου. Επιπλέον, να περάσουν κάποιες ακόμα διορθώσεις, ανάμεσά τους και για τις εκπτώσεις στην τιμή, και να τους ξαναστείλουν την επιστολή προθέσεων. Το επόμενο βήμα από την πλευρά Αγιάν ήταν να στείλουν στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 στο κινεζικό διυλιστήριο μία πλήρη πρόταση, χωρίς να αναφέρεται πουθενά το όνομα της NIOC, εμφανίζοντας την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία των Νήσων Μάρσαλ ως “διευθετούσα” της συναλλαγής.

Η αποκάλυψη του Politico

Στις 8 Δεκεμβρίου 2022 το Politico βασισμένο σε έγγραφα της διαρροής δημοσίευσε θέμα με τίτλο “Η τουρκική σύνδεση: Πώς ο έμπιστος του Ερντογάν βοήθησε το Ιράν να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία” με κεντρικό πρόσωπο τον Σίτκι Αγιάν εγείροντας επί της ουσίας ζήτημα γιατί οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβάλει ακόμα κυρώσεις στον ίδιο και στις εταιρείες του. Μερικές ώρες μετά το δημοσίευμα του Politico ανακοινώθηκαν και οι αμερικανικές κυρώσεις όχι μόνο κατά του πατέρα και του ομίλου εταιρειών του αλλά και του υιού με τον οποίον συνεννοούνταν ο Χ6.

Από τα έγγραφα της διαρροής δεν γίνεται κατανοητό αν τελικά προχώρησε η συμφωνία για την παράδοση πετρελαίου μέσω της Baslam Nakliyat – στην οποία επίσης επιβλήθηκαν κυρώσεις. Στη δίωξη που ασκήθηκε από τις ΗΠΑ στον Σίτκι Αγιάν, στο γιο του και σε Ιρανούς και Τούρκους συνεργάτες τους, τον Φεβρουάριο του 2024, δεν αναφέρονται σχετικά στοιχεία για τις ενέργειες και δραστηριότητές τους μετά τον Μάιο του 2021. Ούτε φαίνεται να ελήφθησαν κάποιες κυρώσεις κατά των ελληνικών συμφερόντων offshore εταιρειών της οδού Λαοδίκης και των πρωταγωνιστών της υπόθεσης Hedley, που εμφανίζονται να συνδέονται με αυτές στα έγγραφα της διαρροής.

Δείτε το βίντεο: