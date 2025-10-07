Έρχεται νέος φορέας που θα βάλει «φρένο» στους πλειστηριασμούς – Πώς θα λειτουργεί

Νέο φορέα, που θα βάλει φρένο στους πλειστηριασμούς ακινήτων και την αύξηση του ιδιωτικού χρέους, ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο νέος φορέας θα είναι έτοιμος έως το τέλος του έτους. Είναι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που δίνει τη δυνατότητα σε όσους κινδυνεύουν με πτώχευση ή αναγκαστική εκτέλεση να μη χάσουν την πρώτη κατοικία τους.

Πολλοί δανειολήπτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Αλλά και ορισμένοι που δεν έχουν ληξιπρόθεσμα δάνεια, λόγω των υποχρεώσεων σε εφορία και σε Ταμεία αλλά και λόγω της ακρίβειας, δεν μπορούν να πληρώσουν. Έτσι ο νέος Φορέας έρχεται να βάλει… φρένο στους πλειστηριασμούς.

Πώς θα λειτουργεί ο νέος Φορέας

Ο νέος Φορέας θα αγοράζει την πρώτη κατοικία από τον ιδιοκτήτη σε τιμή 70% της εμπορικής αξίας. Μετά θα έχει την υποχρέωση να την επαναμισθώσει στον ίδιο ιδιοκτήτη για 12 χρόνια. Μάλιστα το ενοίκιο θα επιδοτείται από το Κράτος από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει, καθώς θα υπάρξουν κριτήρια. Μετά τη 12ετία ο ιδιοκτήτης μπορεί να ξαναγοράσει το σπίτι του στην αξία του 70% της τότε εμπορικής αξίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει έως το τέλος του έτους. Υπάρχουν ήδη δεσμευτικές προσφορές από 3 επενδυτές. Θα συμμετέχουν και οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη βάλει 100 εκατ. ευρώ στον νέο Φορέα καθώς και αυτές θέλουν να μπει τέλος στο ιδιωτικό χρέος που είναι στο… κόκκινο και ανέρχεται σε περισσότερα από 100 δισ. ευρώ.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: