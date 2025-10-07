Έρχεται νέος φορέας που θα βάλει «φρένο» στους πλειστηριασμούς – Πώς θα λειτουργεί

Εύη Κατσώλη

οικονομία

πλειστηριασμοί

Νέο φορέα, που θα βάλει φρένο στους πλειστηριασμούς ακινήτων και την αύξηση του ιδιωτικού χρέους, ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο νέος φορέας θα είναι έτοιμος έως το τέλος του έτους. Είναι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που δίνει τη δυνατότητα σε όσους κινδυνεύουν με πτώχευση ή αναγκαστική εκτέλεση να μη χάσουν την πρώτη κατοικία τους.

Πολλοί δανειολήπτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Αλλά και ορισμένοι που δεν έχουν ληξιπρόθεσμα δάνεια, λόγω των υποχρεώσεων σε εφορία και σε Ταμεία αλλά και λόγω της ακρίβειας, δεν μπορούν να πληρώσουν. Έτσι ο νέος Φορέας έρχεται να βάλει… φρένο στους πλειστηριασμούς.

Πώς θα λειτουργεί ο νέος Φορέας

Ο νέος Φορέας θα αγοράζει την πρώτη κατοικία από τον ιδιοκτήτη σε τιμή 70% της εμπορικής αξίας. Μετά θα έχει την υποχρέωση να την επαναμισθώσει στον ίδιο ιδιοκτήτη για 12 χρόνια. Μάλιστα το ενοίκιο θα επιδοτείται από το Κράτος από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει, καθώς θα υπάρξουν κριτήρια. Μετά τη 12ετία ο ιδιοκτήτης μπορεί να ξαναγοράσει το σπίτι του στην αξία του 70% της τότε εμπορικής αξίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει έως το τέλος του έτους. Υπάρχουν ήδη δεσμευτικές προσφορές από 3 επενδυτές. Θα συμμετέχουν και οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη βάλει 100 εκατ. ευρώ στον νέο Φορέα καθώς και αυτές θέλουν να μπει τέλος στο ιδιωτικό χρέος που είναι στο… κόκκινο και ανέρχεται σε περισσότερα από 100 δισ. ευρώ.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Μεγάλη αύξηση στις γονικές παροχές και δωρεές: Δέλεαρ το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ – Ποιες είναι οι παγίδες

Εμπορικές σχέσεις Σαουδικής Αραβίας- Ελλάδας: Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Γυναίκα που έτρωγε μπριζόλα κάθε μέρα προειδοποιεί τον σοκαριστικό αντίκτυπο που είχε στη υγεία της
περισσότερα
16:06 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τσιάρας: Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με εντάσεις – Οι δηλώσεις μετά το επεισόδιο με αγρότες στη Λιβαδειά

Σύσκεψη με τους αγρότες της Βοιωτίας είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας ...
10:43 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Μπρατάκος: «Από τη σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα – Ώρα για μεταρρυθμίσεις με βάθος»

Με αφορμή την κατάθεση στην Βουλή του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, ο πρ...
08:37 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Επίδομα γονικής αδείας από τη ΔΥΠΑ: Έρχονται δύο νέες σημαντικές αλλαγές για τους δικαιούχους

Δύο νέες σημαντικές αλλαγές έρχονται το επόμενο διάστημα στο επίδομα γονικής άδειας της ΔΥΠΑ γ...
13:13 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε το προσχέδιο στη Βουλή – Τι προβλέπει για ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα

Ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και  2,4% για το 2026  αλλά και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% για...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης