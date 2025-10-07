Ευριπίδης Στυλιανίδης: Αύριο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του – Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Στο Αμφιθέατρο “Ι. Δεσποτόπουλος” στο Ωδείο Αθηνών, θα γίνει αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η παρουσίαση ενός εξαιρετικά επίκαιρου συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Καθηγητής Νομικής και πρώην Υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα, θα παραστεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το «παρών» αναμένεται να δώσουν και οι πρώην Πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η συνάντηση των τριών στην παρουσίαση του βιβλίου.

Ο ίδιος ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, μιλώντας την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελατόλλα, είχε αποκαλύψει ότι έχει προσκαλέσει στην εκδήλωση τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, όπως και τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Είναι και γενέθλια της ΝΔ. Είναι και μία προσπάθεια, αν θέλετε να μαζευτούν όλοι και είναι μία προσπάθεια να οριστεί μία καινούρια ατζέντα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει θετικά τη διάθεση να έρθει πριν αντιμετωπίσει αυτό το οικογενειακό συμβάν. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μετά και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τι θα κάνει. Ο κύριος Καραμανλής έχει επιβεβαιώσει. Ο κύριος Βενιζέλος έχει πει ότι θα προσπαθήσει να είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας δεν ξέρω, θα τον δω να μου δώσει απάντηση».

Ομιλητές θα είναι: