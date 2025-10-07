Ευριπίδης Στυλιανίδης: Αύριο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του – Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ευριπίδης Στυλιανίδης

Στο Αμφιθέατρο “Ι. Δεσποτόπουλος” στο Ωδείο Αθηνών, θα γίνει αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η παρουσίαση ενός εξαιρετικά επίκαιρου συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Καθηγητής Νομικής και πρώην Υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα, θα παραστεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το «παρών» αναμένεται να δώσουν και οι πρώην Πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η συνάντηση των τριών στην παρουσίαση του βιβλίου.

Ο ίδιος ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, μιλώντας την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελατόλλα, είχε αποκαλύψει ότι έχει προσκαλέσει στην εκδήλωση τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, όπως και τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Είναι και γενέθλια της ΝΔ. Είναι και μία προσπάθεια, αν θέλετε να μαζευτούν όλοι και είναι μία προσπάθεια να οριστεί μία καινούρια ατζέντα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει θετικά τη διάθεση να έρθει πριν αντιμετωπίσει αυτό το οικογενειακό συμβάν. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μετά και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τι θα κάνει. Ο κύριος Καραμανλής έχει επιβεβαιώσει. Ο κύριος Βενιζέλος έχει πει ότι θα προσπαθήσει να είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας δεν ξέρω, θα τον δω να μου δώσει απάντηση».

Ομιλητές θα είναι:

  • Θεόδωρος Πούλιας, Διευθυντικό στέλεχος ΑΙ UNISYSTEMS
  • Θεόδωρος Φορτσάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, πρ. Πρύτανης
  • Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος (Χατζηνικολάου), Πρόεδρος Επιτροπής Βιοηθικής Εκκλησίας της Ελλάδας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

Ασφαλιστική ικανότητα: Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να την αποκτήσουν χωρίς ταλαιπωρία και πώς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το διαφορετικό χαμογελαστό emoji στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:41 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΝΔ μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy

«Ο κ. Βάρρας και ο κ. Μυλωνάκης “έδωσαν” τον κ. Βορίδη, που η κυβερνητική πλειοψηφ...
19:28 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ- Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ: «Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς»

Ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα, είπε ο Κυριάκος Μητ...
18:05 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το εργασιακό νομοσχέδιο

Εκ διαμέτρου αντίθετες οι τοποθετήσεις του εισηγητή της ΝΔ με αυτές του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙ...
17:02 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κουντουρά στην Ολομέλεια: Οι ηλικιωμένοι βιώνουν μεταφορικό και ψηφιακό αποκλεισμό, ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

Παρέμβαση της Ευρωβουλευτή στη συζήτηση για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη στην Ευρώπη με αφορμή την...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης