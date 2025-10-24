Έπεσαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – Προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy

Έπεσαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – Προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy

Η κοινοπραξία Chevron- Helleniq Energy ορίζεται ως προτιμητέος επενδυτής στον διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε τον περασμένο Απρίλιο η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) και αφορούσε στην παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών για τις έρευνες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Με βάση την υπουργική απόφαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) θα καλέσει την κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy να οριστικοποιήσει τα σχέδια σύμβασης που θα υπογραφούν με το Ελληνικό Δημόσιο το προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνουν τέσσερα συνολικά μπλοκ: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Η υπουργική απόφαση σηματοδοτεί το πέρασμα στην τελική φάση πριν την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σε μια θαλάσσια ζώνη που θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης.

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατόπιν θετικής εισήγησης θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ, η έγκρισή τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν η κύρωσή τους από τη Βουλή.

Η κύρωση των συμβάσεων θα αποτελέσει το τελικό βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός του 2026.

