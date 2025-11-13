Εφορία: Σε ποιους φορολογούμενους επιστρέφει τον ΕΝΦΙΑ ύστερα από μία…δεκαετία – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ προβλέπει, μέσω νέας εγκυκλίου, την αναδρομική επιστροφή του ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014-2019 σε φορολογούμενους που κατέβαλαν τον φόρο, παρότι απαλλάσσονταν από την υποχρέωση πληρωμής. Η φορολογική διοίκηση εφαρμόζει ειδική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει –κατά παρέκκλιση της συνήθους τριετούς παραγραφής– την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, δίνοντας λύση σε εκατοντάδες περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων που αφορούσαν επαγγελματικά ακίνητα.

Η δυνατότητα αυτή θεσπίστηκε στις αρχές του έτους μέσα από τον νέο Τελωνειακό Κώδικα, ο οποίος πρόσθεσε ειδική διάταξη στον ν. 4223/2013. Η διάταξη επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου 2025, ώστε να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, εφόσον δεν την είχαν καταγράψει στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα ακίνητά τους για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 3 του ν. 4223/2013.

Η εγκύκλιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «…κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, από τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, την οποία είχαν παραλείψει να δηλώσουν εντός της προβλεπόμενης για κάθε έτος προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού του φόρου». Η ίδια εγκύκλιος ορίζει ότι η προθεσμία για αυτές τις δηλώσεις λήγει στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ επιβεβαιώνει πως «τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ […] επιστρέφονται» μετά την εκκαθάριση.

Η εξέλιξη αυτή αφορά κυρίως μικρούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις που, λόγω λαθών στο Ε9 ή άγνοιας για την απαλλαγή ιδιοχρησιμοποίησης, κατέβαλαν ΕΝΦΙΑ χωρίς να τον οφείλουν. Με τη νέα διαδικασία, οι ιδιοκτήτες που πλήρωσαν για γραφεία, καταστήματα, εργαστήρια ή άλλους επαγγελματικούς χώρους που χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι, μπορούν πλέον να λάβουν πίσω τα χρήματά τους, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που για χρόνια παρέμενε χωρίς λύση.