e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Τελευταία ημέρα για τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου είναι η σημερινή 19 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως σήμερα 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Επίσης καταβάλλεται από τον Φορέα το συνολικό ποσό των 14.645.000 ευρώ για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση σε 27.820 δικαιούχους

Η ΔΥΠΑ πληρώνει έως σήμερα: