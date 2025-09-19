e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Τελευταία ημέρα για τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου είναι η σημερινή 19 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως σήμερα 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Επίσης καταβάλλεται από τον Φορέα το συνολικό ποσό των 14.645.000 ευρώ για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση σε 27.820 δικαιούχους

Η ΔΥΠΑ πληρώνει έως σήμερα:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 34.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθούν συνολικά  20.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 7.100 μητέρες. Αυτές θα λάβουν το συνολικό ποσό των 5.000.000 ευρώ.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

