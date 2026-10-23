e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 30 Οκτωβρίου

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Συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους θα καταβληθούν κατά την περίοδο 26 έως 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.

θα καταβληθούν σε για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου. Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.

θα καταβληθούν σε για πληρωμή εξόδων κηδείας. Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

θα καταβληθούν σε για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021. Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

θα καταβληθούν για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών. Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: