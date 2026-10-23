e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 30 Οκτωβρίου

Συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους θα καταβληθούν από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

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πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους θα καταβληθούν κατά την περίοδο 26 έως 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 26 και 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 14.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 16.000.000 ευρώ στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους θα καταβληθούν κατά την περίοδο 26 έως 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και  επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.
  • Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.
  • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.
  • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.
  • Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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