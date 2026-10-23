Σε υπόθεση «Σάλιβαν εναντίον Σάλιβαν» μετατρέπονται οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αλάσκα μετά την προσφυγή του υπουργείου Δικαιοσύνης υπέρ του εν ενεργεία Γερουσιαστή Σάλιβαν και κατά του έτερου Σάλιβαν, ο οποίος αξιώνει την εκλογή του σε αμφίρροπες εκλογές, τις οποίες μπορεί να τις κερδίσει μέλος των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η κυβέρνηση Τραμπ προσφεύγει στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρει την επικύρωση των επικείμενων εκλογών στην Αλάσκα. Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να μπλοκάρει την επικύρωση των αποτελεσμάτων για την έδρα της Γερουσίας στην Αλάσκα σε περίπτωση που ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν χάσει, με τον ισχυρισμό ότι ένας άλλος υποψήφιος με το ίδιο όνομα ενδέχεται να μπερδέψει τους ψηφοφόρους.

Σε ομοσπονδιακή προσφυγή που κατατέθηκε την Πέμπτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η συμπερίληψη ενός ακόμα Νταν Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένους στο να ψηφίσουν κατά λάθος … τον λάθος υποψήφιο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μάχη μεταξύ του εν ενεργεία γερουσιαστή Σάλιβαν και της Δημοκρατικής Μαίρη Πέλτολα είναι αμφίρροπη, καθώς η Μαίρη Πέλτολα διατηρεί ένα οριακό προβάδισμα τις τελευταίες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση ζητά από τον δικαστή να απαγορεύσει στην πολιτεία την επικύρωση των αποτελεσμάτων εάν ο γερουσιαστής Σάλιβαν χάσει με διαφορά μικρότερη από τις ψήφους που θα συγκεντρώσει ο άλλος Σάλιβαν.

Προηγούμενες προσπάθειες για την αφαίρεση του έτερου Νταν Σάλιβαν, ενός συνταξιούχου εκπαιδευτικού, από το ψηφοδέλτιο έχουν απορριφθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την υποψηφιότητα του δεύτερου Σάλιβαν «απάτη» και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει «ισχυρές νομικές επιλογές» για να εμποδίσει την υποψηφιότητά του.

Ο γερουσιαστής θα αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο ως ο Ρεπουμπλικανός εν ενεργεία, ενώ το σύστημα ψηφοφορίας προτιμησιακής επιλογής (ranked-choice) της Αλάσκας σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι θα μπορούσαν να επιλέξουν και τους δύο εάν δεν είναι σίγουροι στην κάλπη.

Στα δικαστικά έγγραφα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η Αλάσκα «θα αποτύχει στην υποχρέωσή της να προστατεύσει την ακεραιότητα των εκλογών της», εάν περιλάβει «οποιαδήποτε εκλογικά αποτελέσματα που έχουν αλλοιωθεί από τη συμπερίληψη του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο».

Ο δεύτερος Σάλιβαν, ο οποίος ήταν επίσης εργαζόμενος στη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ, φέρεται να ήταν κάποτε μέλος του Κόμματος Ανεξαρτησίας της Αλάσκας πριν εγγραφεί ως Ρεπουμπλικανός νωρίτερα φέτος.

Στη σχετική αίτηση, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Στάνλεϊ Ε. Γούντγουορντ Τζούνιορ υποστήριξε ότι ο μοναδικός σκοπός της υποψηφιότητάς του ήταν να ωφελήσει την εκστρατεία της Πέλτολα, μειώνοντας τον αριθμό των ψήφων για τον γερουσιαστή.

«Δεδομένης της μεγάλης πιθανότητας η συμπερίληψη του Νταν Τζ. Σάλιβαν να συγχύσει ή να παραπλανήσει τους ψηφοφόρους που επιθυμούν να ψηφίσουν τον γερουσιαστή Σάλιβαν και έτσι να παραμορφώσει τη βούληση των ψηφοφόρων της Αλάσκας, υπάρχει σημαντική πιθανότητα η επικύρωση των εκλογών να αντικατοπτρίζει μια εκλογική διαδικασία που στερείται ακεραιότητας», υποστήριξε ο Γούντγουορντ.

Ο Νταν Τζ. Σάλιβαν έχει επανειλημμένα αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας στην τοπική εφημερίδα Petersburg Pilot νωρίτερα φέτος ότι «δεν θα ήξερε καν με ποιον να μιλήσει» στην εκστρατεία της Πέλτολα.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο Courthouse News, δήλωσε ότι είναι «ειλικρινής του ελπίδα οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποιον και τι ψηφίζουν, αλλά τελικά, η δυνατότητα επιλογής είναι καλή και η πρόθεση των ψηφοφόρων θα είναι τόσο ποικίλη όσο και οι υποψήφιοι που κατεβαίνουν στις εκλογές».

Σε περίπτωση που νικήσει η Πέλτολα και η διαφορά της ήττας υποδηλώνει πιθανή σύγχυση, η προσφυγή ζητά την καθυστέρηση της επικύρωσης μέχρι να διεξαχθεί έρευνα για το αν οι ψηφοφόροι μπέρδεψαν τα ονόματα, καθώς και τη λήψη τυχόν «αναγκαίων και κατάλληλων» μέτρων για να διαπιστωθεί τι θα είχε συμβεί αν ο δεύτερος Σάλιβαν είχε μείνει εκτός ψηφοδελτίου. Κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την προσφυγή.

Η μάχη για τη Γερουσία στην Αλάσκα – την οποία ο Πρόεδρος Τραμπ κέρδισε με 14 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 – είναι μεταξύ των πλέον στενά παρακολουθούμενων στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές. Πάντως, τα ποσοστά αποδοχής του Προέδρου στην πολιτεία έχουν πληγεί σοβαρά από τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τις αυξανόμενες τιμές και τον πόλεμο στο Ιράν.