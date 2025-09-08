ΔΕΘ: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Στο επίκεντρο φορολογικοί συντελεστές, ΕΝΦΙΑ και τεκμήρια

Κατερίνα Φεσσά

Σήμερα, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. θα εξειδικεύσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τα μέτρα στήριξης για τους πολίτες που ανακοίνωσε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Η συνέντευξη θα γίνει στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην οδό Νίκης 5-7 στον 3ο όροφο και κάποια από τα μέτρα που θα εξειδικευτούν σήμερα αναμένεται να αφορούν:

Τον ΕΝΦΙΑ

Ο  πρωθυπουργός εξήγγειλε το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ πως ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία θα μειωθεί στο 50% από το 2026 στα χωριά μέχρι 500 κατοίκους και πως θα καταργηθεί πλήρως το 2027. Ωστόσο ο ΕΝΦΙΑ δεν πρόκειται να καταργηθεί ως φόρος σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη.

Τον ΦΠΑ

  • Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό ο ΦΠΑ θα μειωθεί 30% στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου κάτω των 20.000 κατοίκων. Υπενθυμίζεται πως ισχύει ήδη ο μειωμένος  κατά 30% ΦΠΑ για Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
  • Δεν αποκλείεται το πάγωμα του ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα να ισχύσει και το 2026.

Τους φορολογικούς συντελεστές για τα εισοδήματα από ενοίκια

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως προστίθεται ακόμη ένας συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Συνεπώς η νέα κλίμακα είναι η εξής:

  • Για εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 15%.
  • Για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως και  24.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 25%.
  • Για εισοδήματα από 24.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 35%.
  • Για εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 45%.

Τη φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ

Από το 2026 θα μειωθούν όλοι οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα  από 10.000 ευρώ έως και 40.000 ευρώ όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό δεν ισχύει για τον εισαγωγικό συντελεστή καθώς παραμένει στο 9%.Επίσης επισημαίνεται πως οι συντελεστές θα υποχωρούν περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως:

  • Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 9%.
  • Για εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει στο 20% από 22%.
  • Για εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 26% από 28%.
  • Για εισόδημα από 30.001 ευρώ έως  40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 34% από 36%.
  • Για εισόδημα από 40.001 ευρώ έως 60.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 39% από 44%.
  • Για εισόδημα από  60.0001 ευρώ και άνω ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 42% από 44%.

Α. Για τους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών

  • Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 0% από 9% που είναι σήμερα.
  • Για εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής  θα είναι 0% από 22% που είναι σήμερα.
  • Για εισόδημα από  20.001 ευρώ  έως 30.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει στο 26% από 28%.
  • Για εισόδημα από 30.001 έως  40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 34% από 36%.
  • Για εισόδημα από 40.001 έως 60.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει στο 39% από 44%.
  • Για εισόδημα από  60.0001 και άνω ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 44%, δηλαδή διατηρείται στα υφιστάμενα επίπεδα.

Β. Για τους πολίτες ηλικίας έως 30 ετών 

Ο συντελεστής στο κλιμάκιο εισοδημάτων 10.000 ευρώ –20.000 ευρώ των εργαζομένων ηλικίας 26–30 ετών μειώνεται στο 9% από 22%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα μειώνονται κατά 30%. Το μέτρο αυτό αφορά  500.000 φορολογούμενους.

Τους ελεύθερους επαγγελματίες

Το  τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς εκτός  Αττικής έως 1.500 κατοίκους μειώνεται 50%.

 

 

