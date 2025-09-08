ΔΕΘ: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Στο επίκεντρο φορολογικοί συντελεστές, ΕΝΦΙΑ και τεκμήρια

Σήμερα, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. θα εξειδικεύσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τα μέτρα στήριξης για τους πολίτες που ανακοίνωσε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η συνέντευξη θα γίνει στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην οδό Νίκης 5-7 στον 3ο όροφο και κάποια από τα μέτρα που θα εξειδικευτούν σήμερα αναμένεται να αφορούν:

Τον ΕΝΦΙΑ

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ πως ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία θα μειωθεί στο 50% από το 2026 στα χωριά μέχρι 500 κατοίκους και πως θα καταργηθεί πλήρως το 2027. Ωστόσο ο ΕΝΦΙΑ δεν πρόκειται να καταργηθεί ως φόρος σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη.

Τον ΦΠΑ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό ο ΦΠΑ θα μειωθεί 30% στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου κάτω των 20.000 κατοίκων. Υπενθυμίζεται πως ισχύει ήδη ο μειωμένος κατά 30% ΦΠΑ για Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου κάτω των 20.000 κατοίκων. Υπενθυμίζεται πως ισχύει ήδη ο μειωμένος κατά 30% ΦΠΑ για Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. Δεν αποκλείεται το πάγωμα του ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα να ισχύσει και το 2026.

Τους φορολογικούς συντελεστές για τα εισοδήματα από ενοίκια

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως προστίθεται ακόμη ένας συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Συνεπώς η νέα κλίμακα είναι η εξής:

Για εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 15%.

Για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως και 24.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 25%.

Για εισοδήματα από 24.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 35%.

Για εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 45%.

Τη φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ

Από το 2026 θα μειωθούν όλοι οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 ευρώ έως και 40.000 ευρώ όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό δεν ισχύει για τον εισαγωγικό συντελεστή καθώς παραμένει στο 9%.Επίσης επισημαίνεται πως οι συντελεστές θα υποχωρούν περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως:

Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 9%.

Για εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει στο 20% από 22%.

Για εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 26% από 28%.

Για εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 34% από 36%.

Για εισόδημα από 40.001 ευρώ έως 60.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 39% από 44%.

Για εισόδημα από 60.0001 ευρώ και άνω ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 42% από 44%.

Α. Για τους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών

Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 0% από 9% που είναι σήμερα.

Για εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 0% από 22% που είναι σήμερα.

Για εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει στο 26% από 28%.

Για εισόδημα από 30.001 έως 40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 34% από 36%.

Για εισόδημα από 40.001 έως 60.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει στο 39% από 44%.

Για εισόδημα από 60.0001 και άνω ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 44%, δηλαδή διατηρείται στα υφιστάμενα επίπεδα.

Β. Για τους πολίτες ηλικίας έως 30 ετών

Ο συντελεστής στο κλιμάκιο εισοδημάτων 10.000 ευρώ –20.000 ευρώ των εργαζομένων ηλικίας 26–30 ετών μειώνεται στο 9% από 22%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα μειώνονται κατά 30%. Το μέτρο αυτό αφορά 500.000 φορολογούμενους.

Τους ελεύθερους επαγγελματίες

Το τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους μειώνεται 50%.