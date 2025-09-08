Καιρός: Συννεφιές, βροχές και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Γενικά ήπιος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά 31 με 33 βαθμούς, στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη 29 με 31 και τοπικά 32, ενώ στις Κυκλάδες 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΑΝΤ1, Τάσου Αρνιακού, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς, με τη μέγιστη στα ανατολικά και τα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29. Στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στην Κρήτη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, που στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει έως 32.

Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 στα βόρεια τμήματα.

Για αύριο, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι επίσης μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά, με μέγιστες στα ηπειρωτικά 31 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς στα ανατολικά, στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη 29 με 31, ενώ στις Κυκλάδες 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν

να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2025