Μπρατάκος: «Από τη σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα – Ώρα για μεταρρυθμίσεις με βάθος»

Enikos Newsroom

οικονομία

Γιάννης Μπρατάκος

Με αφορμή την κατάθεση στην Βουλή του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος δήλωσε: «Η κατάθεση του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 καταγράφει με σαφήνεια τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας: για έκτη συνεχόμενη χρονιά η χώρα μας προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία να μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και το δημόσιο χρέος να αποκλιμακωθεί περαιτέρω, σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια κράτους, επιχειρήσεων και εργαζομένων. Παράλληλα, δείχνει ότι η οικονομική πολιτική κινείται με σταθερότητα και υπευθυνότητα, δημιουργώντας προοπτικές για διατηρήσιμη ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Ωστόσο, για να μετατραπούν οι θετικές δημοσιονομικές και αναπτυξιακές επιδόσεις σε ισχυρή, ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία, απαιτείται επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων σε καίριους τομείς:

  • Μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
  • Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας, που παραμένουν βαρίδια για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και κατεδάφιση του πελατειακού κράτους, με διαφάνεια και λογοδοσία.
  • Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, καθώς η καθυστέρηση αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για επενδύσεις.
  • Εξασφάλιση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μέσα από στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, ώστε οι επιχειρήσεις να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τους και να πάνε μπροστά.
  • Στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων που καινοτομούν, εξάγουν και αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη, αλλά και να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε η ελληνική οικονομία να κάνει το επόμενο βήμα: από τη σταθερότητα στην ουσιαστική ανταγωνιστικότητα και από την ανάπτυξη στη διατηρήσιμη ευημερία».

 

08:37 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

