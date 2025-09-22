Ακρίβεια: «Σαφάρι» ελέγχων στη σκιά νέων ανατιμήσεων – Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλη την διατροφική αλυσίδα, από τον παραγωγό και τους μεσάζοντες μέχρι τα καταστήματα λιανικής πώλησης προχωρούν οι ελεγκτικές Αρχές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπό τον φόβο ελλείψεων στα αμνοερίφια αλλά και στο γάλα, εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν ανατιμήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Στο πλαίσιο αυτό οι Αρχές εντείνουν τους ελέγχους προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Επίσης, εκτός από το κρέας και τα γαλακτοκομικά, στα ύψη βρίσκονται οι τιμές στις σοκολάτες και τον καφέ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) οι αυξήσεις στις τιμές στην σοκολάτα έφτασαν το 23,2% και στον καφέ το 18,5%.

Πού γίνονται οι έλεγχοι

Την ίδια στιγμή λαβράκια θα βγάλουν όπως όλα δείχνουν οι έλεγχοι που κάνουν οι ελεγκτικές Αρχές του υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να εντοπισθούν εκείνες οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως για παράδειγμα όσες προχωρούν σε πλασματικές εκπτώσεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει καταστήσει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους κερδοσκοπούν, τονίζοντας ότι τα πρόστιμα θα είναι πολύ μεγάλα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες οι ελεγκτές έχουν εστιάσει σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι προχώρησαν σε πλασματικές εκπτώσεις, κατά τη διάρκεια της θερινής εκπτωτικής περιόδου, παραπλανώντας τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο «η διαφάνεια κι η λογοδοσία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας και στηρίζονται από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Αυτές οι αρχές χαρακτηρίζουν την δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή καθώς και την επανάκτηση των χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν».

Νέα μέτρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέσα Οκτωβρίου θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη.

Ουσιαστικά θα ενώσουν τις δυνάμεις τους η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με την νέα δομή να λειτουργεί στα πρότυπα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρωταρχικός στόχος είναι να γνωρίζουν οι πολίτες ότι από την στιγμή που θα λειτουργήσει η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται σε έναν και μόνο Οργανισμό για θέματα που αφορούν την ακρίβεια αλλά και γενικότερα για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς να κάνει «πρεμιέρα» πριν από το Πάσχα του 2026, δηλαδή πριν από τον ερχόμενο Απρίλιο.