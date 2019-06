Μπορεί η Καρολίν Βοζνιάκι να αποκλείστηκε πρόωρα από το Roland Garros αλλά δεν δείχνει απογοητευμένη.

Η τενίστρια από την Δανία που έχει φτάσει έως και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει παίξει σε 2 τελικούς στο US Open είναι φανατική οπαδός της Λίβερπουλ και περιμένει πως και πως τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Καρολίν περιμένει από την αγαπημένη της ομάδα να κερδίσει την Τότεναμ και να σηκώσει την κούπα κάτι που δεν έχει καταφέρει η ίδια σε ... μεγάλους τελικούς. Πριν από τον σπουδαίο αγώνα έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω βίντεο και ζητά την κούπα!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Hey, @LFC!

We've got a message for you from @CaroWozniacki ahead of the #UCLFinal ⚽️ pic.twitter.com/tDNBjDq9nD