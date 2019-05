Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Masters και θα περιμένει να μάθει αργότερα τον αντίπαλο του που θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και τον Στάνισλαβ Βαβρίνκα.

Αυτή είναι η έβδομη συνεχόμενη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο Tour και η δεύτερη του κόντρα στον Ζβέρεφ. Στο πρώτο σετ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε συνεχώς το προβάδισμα, αλλά ο Τσιτσιπάς τον πίεσε και στο τέλος του πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα!

Ο Γερμανός προηγήθηκε με 2-1, με τον Έλληνα τενίστα να ισοφαρίζει δυο φορές. Στη συνέχεια ο Ζβέρεφ κέρδισε τρία γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 5-5 και έδωσε άλλη τροπή στο πρώτο σετ. Με μπρέικ προηγήθηκε με 6-5 και τελικά επικράτησε με 7-5 στο πρώτο σετ.

Το ξεκίνημα του δεύτερου σετ ήταν καρμπόν με του 1ου. Από 0-1 και 1-2 ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε αρχικά σε 1-1 και σε 2-2, αλλά ο Γερμανός με όπλο το σερβίς του προηγήθηκε με 2-3 με σμας. Ο Τσιτσιπάς όμως έπαιξε εξαιρετικά και με άσο στο φινάλε ισοφάρισε σε 3-3. Όμως ο Ζβέρεφ κατάφερε να προηγηθεί με 3-5 με μπρέικ. Τελικά κατάφερε να πάρει και το επόμενο γκέιμ κι έτσι ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο γκέιμ, όμως ο Ζβέρεφ ισοφάρισε σε 1-1. Στη συνέχεια ο Έλληνας τενίστας είχε εξαιρετική απόδοση και κατάφερε να προηγηθεί με 4-1. Ο Ζβέρεφ μείωσε σε 4-2, όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει το τρίτο σετ και τη νίκη, επικρατώντας με 6-2.

