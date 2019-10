Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη τα τελευταία λεπτά.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Al Mayadeen, ο οποίος εδρεύει στη Βηρυτό, καταρρίφθηκε ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον νότιο Λίβανο.

Την ίδια ώρα βίντεο που ανεβαίνουν στα social media υποστηρίζουν ότι δείχνουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος τυλιγμένο στις φλόγες.

#BREAKING: Israeli IDF: Anti-aircraft missile was fired at an Israeli UAV BUT it didn't hit him https://t.co/TG9ooZmxYg — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 31, 2019

Lebanese media reports that an Israeli UAV was intercepted over Southern Lebanon. No word from IDF yet. (Unknown credit for 📼 , from social media) pic.twitter.com/Gy6b5nABcA — Yonat Friling (@Foxyonat) October 31, 2019

Ο ισραηλινός στρατός μέσω του επίσημου λογαριασμό του στο twitter επιβεβαιώνει ότι ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε σημειώνοντας ότι η εκτόξευση έγινε από έδαφος του Λιβάνου, εντούτοις υπογραμμίζει ότι δεν πέτυχε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.