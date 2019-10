Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι Τούρκοι ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιδρομές κατά των κούρδων της Συρίας και του Ιράκ.

Βίντεο ντοκουμέντο φέρεται να δείχνει αεροπορική επιδρομή στη Συρία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η επιδρομή ήταν αεροπορική με τη συμμετοχή μαχητικών και drones.

Συγκεκριμένα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης που φιλοξενεί αραβο-κουρδικές μονάδες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, μετέδωσε συγκεκριμένα η τηλεόραση al-Mayadeen του Λιβάνου.

Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik