Ένα βίντεο που «ανέβηκε» στο twitter δείχνει τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος στο χώρο που διεξάγεται το Gilroy Garlic Festival στην Καλιφόρνια, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr