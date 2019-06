Νωρίτερα, κάτοικοι απηύθυναν εκκλήσεις για βοήθεια και δημοσίευσαν σχετικά βίντεο από τη φωτιά στα social media.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έξι όροφοι της πολυκατοικίας έχουν τυλιχτεί στις φλόγες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη φωτιά, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, προσθέτοντας ότι ασθενοφόρα βρίσκονται ήδη στο σημείο.

#Barking

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.

London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.

Video: @MarceVercellesi pic.twitter.com/cC0BYN6gGt