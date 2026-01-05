Ρότζερ Γουότερς κατά Ντόναλντ Τραμπ: «Σταμάτα να συμπεριφέρεσαι σαν ένα χαζό παιδί σε προαύλιο σχολείου, μεγάλωσε»

  • Ο Ρότζερ Γουότερς εξαπέλυσε «πυρά» κατά του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
  • Μέσω βίντεο στο Facebook, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «αυτοκρατορία» και «άγρια πράξη επιθετικότητας» την επίθεση, καλώντας τον Τραμπ να «μεγαλώσει» και να σταματήσει να συμπεριφέρεται «σαν ένα χαζό παιδί σε προαύλιο σχολείου».
  • Ο καλλιτέχνης έκλεισε το μήνυμά του εκφράζοντας τη στήριξή του στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε «μία κυρίαρχη χώρα που πρέπει να αφεθεί ήσυχη από τους γκρίνγκο νταήδες του βορρά».
Roger Waters performs in concert at Crypto.com Arena, Tuesday, Sept. 27, 2022, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

«Πυρά» κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο Ρότζερ Γουότερς, ένας εκ των ιδρυτών του ιστορικού συγκροτήματος Pink Floyd, με αφορμή την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο διάσημος μουσικός, μέσα από ένα οργισμένο βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες «αυτοκρατορία» και έκανε λόγο για μια «άγρια πράξη επιθετικότητας». Όπως τόνισε, «είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, κατάπληκτοι από αυτήν την άγρια πράξη επιθετικότητας της αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον των αδελφών και των συντρόφων μας στη Βενεζουέλα, τη σπουδαία και θαυμάσια έκφραση της Μπολιβαριανής Επανάστασης».

Στη συνέχεια, ο Γουότερς στράφηκε ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να «μεγαλώσει» και να σταματήσει τη συμπεριφορά του. «Μεγάλωσε! Σταμάτα να συμπεριφέρεσαι σαν ένα χαζό παιδί σε προαύλιο σχολείου. Αυτός είναι ο κόσμος μας, δεν σου ανήκει», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο πλανήτης δεν ανήκει σε κανέναν ηγέτη.

Ο καλλιτέχνης έκλεισε το μήνυμά του εκφράζοντας τη στήριξή του στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε «μία κυρίαρχη χώρα που πρέπει να αφεθεί ήσυχη από τους γκρίνγκο νταήδες του βορρά». Όπως είπε, «εάν ήμουν ένας πιστός άνθρωπος θα προσευχόμουν αυτή τη στιγμή για τον πρόεδρο Μαδούρο. Δεν είμαι ένας πιστός άνθρωπος, αλλά είμαι ένας ενεργός άνθρωπος και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να στηρίξω τη Βενεζουέλα, η οποία είναι μια κυρίαρχη χώρα και πρέπει να αφεθεί ήσυχη από τους γκρίνγκο νταήδες του βορρά».

