Πληγές στο πρόσωπο και σε ολόκληρο το κορμί της εμφάνισε μία γυναίκα από τη Νότια Καρολίνα. Όταν αναζήτησε ιατρική βοήθεια, της είπαν ότι είχε πρόβλημα ακμής και της παρείχαν την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, αντί να υποχωρεί το πρόβλημα, τα σημάδια γίνονταν όλο και πιο έντονα και η κατάστασή της επιδεινωνόταν. Οι πληγές μάτωναν και κομμάτια δέρματος έπεφταν. Η γυναίκα απηύθυνε έκκληση στους γιατρούς να βρουν την αιτία του προβλήματος. Την οδήγησαν στην απομόνωση όπου την υπέβαλαν σε σειρά εξετάσεων παρέχοντάς της μορφίνη για τον πόνο.

Τελικά της έδωσαν εξιτήριο αφού διέγνωσαν μία μορφή μόλυνσης που κόλλησε σε πρόσφατο ταξίδι της στην Ασία. Ο οργανισμός της εξασθένησε εντελώς αφού δεν είχε όρεξη να φάει και έχασε 9,5 κιλά. Παρά τη θεραπευτική αγωγή για ακμή, η κατάσταση παρέμενε άσχημη. Την άνοιξη του 2018 έπαθε ισχυρό αλλεργικό σοκ στο δέρμα της που της προκάλεσε αφόρητο πόνο. Τέλος Σεπτεμβρίου 2018 ένας γιατρός διέγνωσε ότι οι αλλεργίες ήταν η αιτία για τα δεινά της. Επιπλέον, της είπαν ότι είχε μύκητες στο στομάχι της που είχαν προκαλέσει μόλυνση κι έπρεπε να πάρει αντιβίωση. Δέκα ημέρες μετά κι ενώ είχε ολοκληρώσει την αγωγή με την αντιβίωση εμφάνισε νέα συμπτώματα και οι γονείς της τη μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου της είπαν ότι η μόλυνση είχε επηρεάσει το νευρικό της σύστημα. Ένας γιατρός από το Τμήμα Μολύνσεων έκανε αιματολογικές αναλύσεις κι έπειτα από κάποιες ημέρες της ζητήθηκε να πάει στο νοσοκομείο επειγόντως.

Εκεί οδηγήθηκε σε αποστειρωμένο δωμάτιο όπου άρχισε και πάλι η χορήγηση μορφίνης ενώ η τελική διάγνωση ήταν μόλυνση από ένα βακτήριο που βρίσκεται μόνο στην Ασία κι έχει συμπτώματα όπως η πανούκλα ή η λέπρα. Μήνες μετά, η 33χρονη από τη Νότια Καρολίνα λέει πως της έχουν μείνει κάποια σημάδια στο πρόσωπο ενώ συχνά κοκκινίζει στο στήθος. Η μόλυνση έχει αφήσει τα σημάδια της στη σπονδυλική στήλη, τον λαιμό, το νευρικό σύστημα, το δέρμα και το αίμα. Πλέον ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει κι εκείνη να επανέλθει στον πρότερο τρόπο και ρυθμό ζωής.

