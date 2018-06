Την πρώτη της εμφάνιση έκανε την Τρίτη η Δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν Μαρκλ , σε μία από τις πλέον σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις της Βρετανίας, τις βασιλικές ιπποδρομίες του Άσκοτ, όπου παρέστη έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι.

A warm welcome to the newly-married Duke and Duchess of Sussex at #RoyalAscot... pic.twitter.com/LloJ3Vvsq2