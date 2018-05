Ιρανοί βουλευτές έκαψαν χάρτινη αμερικανική σημαία και ένα αντίγραφο της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στην έδρα του ιρανικού κοινοβουλίου, φωνάζοντας «θάνατος στην Αμερική» για να μην αφήσουν καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία ευνοεί πάνω από όλους τους Ιρανούς σκληροπυρηνικούς που ποτέ δεν ευνόησαν το καθεστώς που είχε διαμορφωθεί μετά το 2015 στις διεθνείς σχέσεις της χώρας τους.

Δείτε το βίντεο:

A number of Iranian MPs set the American flag & the #JCPOA on fire on the floor of #Iran's parliament while shouting "Down with America." The speaker of the parliament Ali Larijani jokes, "It doesn't [want] to catch on fire either!" #IranDeal pic.twitter.com/9ODlzBmyi5