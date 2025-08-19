Υψηλή χοληστερίνη: Το Νο1 σημάδι που οι περισσότεροι αγνοούν και μπορεί να εμφανιστεί στα δάχτυλα

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Υψηλή χοληστερίνη: Το Νο1 σημάδι που οι περισσότεροι αγνοούν και μπορεί να εμφανιστεί στα δάχτυλα
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η υψηλή χοληστερίνη συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως η καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό. Σπάνια παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά μια εξέταση αίματος μπορεί να δείξει εάν έχετε υψηλά επίπεδα «κακής» χοληστερόλης.

Κακή χοληστερίνη: Το «αρχαίο» ρόφημα που βοηθά στην απομάκρυνσή της από το σώμα, σύμφωνα με μελέτες

Επίσης, υπάρχουν κάποια λιγότερο γνωστά σημάδια που εμφανίζονται στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου ενός που μπορεί να εμφανιστεί στα δάχτυλά σας.

Τι είναι η χοληστερίνη

Η χοληστερίνη είναι μια λιπαρή ουσία υπάρχει φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα. Είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας των κυττάρων και διακρίνεται σε δύο βασικούς τύπους:

Χοληστερίνη: Το Νο1 πρωινό για να την μειώσετε αποτελεσματικά χωρίς φάρμακα
  • LDL (κακή χοληστερίνη): Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας, η οποία, όταν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να συσσωρευτεί στις αρτηρίες σας.
  • HDL (καλή χοληστερίνη): Η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση της κακής χοληστερίνης από το αίμα.

Το Νο1 σύμπτωμα της υψηλής χοληστερίνης που οι περισσότεροι αγνοούν

Ένας από τους λιγότερο γνωστούς δείκτες της υψηλής χοληστερίνης είναι η σύσπαση Dupuytren που μπορεί να εκδηλωθεί στο χέρι σας. Το Open Access Government μια υπηρεσία που δημιουργεί «ελκυστικά και ενημερωτικά προϊόντα» στους τομείς της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Έρευνας και Καινοτομίας και Κυβέρνησης στην Αγγλία, έχει αναφερθεί σε αυτή την κατάσταση μαζί με τα προειδοποιητικά σημάδια που μπορούν να εμφανιστούν στα δάχτυλά σας.

«Είναι ένας τύπος παραμόρφωσης του χεριού. Οι τένοντες που τροφοδοτούν το 4ο και 5ο δάκτυλο, στην παλάμη των χεριών, γίνονται σφιχτοί και συσπώνται, έτσι ώστε να δυσκολεύεστε να ισιώσετε πλήρως τον 4ο και 5ο δάκτυλο. Με την πάροδο του χρόνου, τα δάχτυλα παραμένουν μόνιμα λυγισμένα», αναφέρουν ειδικοί.

Το Open Access Government δήλωσε: «Η σύσπαση Dupuytren εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα με αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης, αλλά συνδέεται επίσης με:

  • το κάπνισμα,
  • το αλκοόλ και
  • τον διαβήτη».

Παράγοντες κινδύνου και τρόποι αντιμετώπισης

Εκτός από τα επίπεδα LDL, άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν γενετικές προδιαγραφές, όπως η αυξημένη λιποπρωτεΐνη(α), καθώς και η εμμηνόπαυση, όπου η μείωση των οιστρογόνων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της LDL χοληστερίνης.

Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερίνης, οι ειδικοί συνιστούν:

  • Διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες.
  • Αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως διακοπή καπνίσματος και σωματική δραστηριότητα.
  • Φαρμακευτική αγωγή, όπως οι στατίνες, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή έχετε παράγοντες κινδύνου, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για έλεγχο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:02 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ύπνος: 5 απλές καθημερινές συνήθειες για να κοιμάστε καλά, σύμφωνα με ειδικούς

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο, κάτι που επηρεάζει αρνη...
06:00 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Υγιής Γήρανση: Οι 6 βιταμίνες και μέταλλα που πρέπει να παίρνουμε όσο μεγαλώνουμε, σύμφωνα με ειδικούς

Όταν πρόκειται για υγιή γήρανση, αυτές είναι οι βιταμίνες και τα μέταλλα στα οποία πρέπει να ε...
22:02 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Έλλειψη ύπνου: Ο λόγος που επηρεάζει τη μνήμη μας, σύμφωνα με επιστήμονες – Τι έδειξε μελέτη για τις επιπτώσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η έλλειψη ύπνου επηρεάζει τη μνήμη σας; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ...
06:00 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Προδιαβήτης: Τα 8 προειδοποιητικά σημάδια και πώς να «αντιστρέψετε» την κατάσταση – Έτσι θα μειώσετε τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2

Ο προδιαβήτης είναι μια κατάσταση όπου τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας είναι υψηλότερα από το...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο