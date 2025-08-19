Υψηλή χοληστερίνη: Το Νο1 σημάδι που οι περισσότεροι αγνοούν και μπορεί να εμφανιστεί στα δάχτυλα

Η υψηλή χοληστερίνη συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως η καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό. Σπάνια παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά μια εξέταση αίματος μπορεί να δείξει εάν έχετε υψηλά επίπεδα «κακής» χοληστερόλης.

Επίσης, υπάρχουν κάποια λιγότερο γνωστά σημάδια που εμφανίζονται στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου ενός που μπορεί να εμφανιστεί στα δάχτυλά σας.

Τι είναι η χοληστερίνη

Η χοληστερίνη είναι μια λιπαρή ουσία υπάρχει φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα. Είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας των κυττάρων και διακρίνεται σε δύο βασικούς τύπους:

LDL (κακή χοληστερίνη): Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας, η οποία, όταν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να συσσωρευτεί στις αρτηρίες σας.

Το Νο1 σύμπτωμα της υψηλής χοληστερίνης που οι περισσότεροι αγνοούν

Ένας από τους λιγότερο γνωστούς δείκτες της υψηλής χοληστερίνης είναι η σύσπαση Dupuytren που μπορεί να εκδηλωθεί στο χέρι σας. Το Open Access Government μια υπηρεσία που δημιουργεί «ελκυστικά και ενημερωτικά προϊόντα» στους τομείς της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Έρευνας και Καινοτομίας και Κυβέρνησης στην Αγγλία, έχει αναφερθεί σε αυτή την κατάσταση μαζί με τα προειδοποιητικά σημάδια που μπορούν να εμφανιστούν στα δάχτυλά σας.

«Είναι ένας τύπος παραμόρφωσης του χεριού. Οι τένοντες που τροφοδοτούν το 4ο και 5ο δάκτυλο, στην παλάμη των χεριών, γίνονται σφιχτοί και συσπώνται, έτσι ώστε να δυσκολεύεστε να ισιώσετε πλήρως τον 4ο και 5ο δάκτυλο. Με την πάροδο του χρόνου, τα δάχτυλα παραμένουν μόνιμα λυγισμένα», αναφέρουν ειδικοί.

Το Open Access Government δήλωσε: «Η σύσπαση Dupuytren εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα με αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης, αλλά συνδέεται επίσης με:

το κάπνισμα,

το αλκοόλ και

τον διαβήτη».

Παράγοντες κινδύνου και τρόποι αντιμετώπισης

Εκτός από τα επίπεδα LDL, άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν γενετικές προδιαγραφές, όπως η αυξημένη λιποπρωτεΐνη(α), καθώς και η εμμηνόπαυση, όπου η μείωση των οιστρογόνων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της LDL χοληστερίνης.

Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερίνης, οι ειδικοί συνιστούν:

Διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες.

Αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως διακοπή καπνίσματος και σωματική δραστηριότητα.

Φαρμακευτική αγωγή, όπως οι στατίνες, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή έχετε παράγοντες κινδύνου, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για έλεγχο.