Ύπνος: Ποια είναι η καλύτερη θέση όταν κοιμάστε για να απαλλαγείτε από το φούσκωμα, σύμφωνα με ειδικό στην υγεία του εντέρου

Γνωρίζατε ότι η θέση που κοιμάστε μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εντέρου σας; Μία ειδικός στην υγεία του εντέρου μοιράστηκε μια απλή συμβουλή που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακούφιση από το φούσκωμα στο στομάχι, απλά αλλάζοντας τη θέση ύπνου σας.

Ποια θέση ύπνου μπορεί να σας βοηθήσει να ανακουφιστείτε από το φούσκωμα

Η Giulia Enders, συγγραφέας του best-seller βιβλίου “Gut”, υποστηρίζει ότι επειδή ο εντερικός μας σωλήνας «δεν είναι μια ευθεία γραμμή», όταν ξαπλώνετε σε μια συγκεκριμένη πλευρά, αυτό μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του παγιδευμένου αέρα.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix “Hack Your Health: The Secrets of Your Gut”, η ειδικός συμβούλεψε: «Το έντερο δεν είναι ευθεία γραμμή. Είναι λίγο στραβό εδώ, στραβό εκεί. Επιπλέον, υπάρχει μια φυσαλίδα αέρα επάνω του, επομένως όταν έχετε πραγματικά πολύ αέρα στο στομάχι σας και θέλετε να τον απελευθερώσετε, ξαπλώστε στην αριστερή σας πλευρά».

Τα οφέλη του ύπνου στην αριστερή πλευρά

Το Healthline αναφέρει ότι ο ύπνος στην αριστερή πλευρά θεωρείται επωφελής λόγω της ασύμμετρης τοποθέτησης των εσωτερικών οργάνων, η οποία μπορεί επίσης να προωθήσει πιο αποτελεσματική επεξεργασία αποβλήτων μέσω του σώματος.

Μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι άτομα που συνήθιζαν να κοιμούνται στην αριστερή τους πλευρά παρουσίασαν λιγότερες περιπτώσεις νυχτερινής γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, ειδικά άτομα που ταλαιπωρούνται από αυτή την κατάσταση.

Ο Alex Bell του MedicalNewsToday σημειώνει ότι επειδή το στομάχι βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κοιλιάς, ο ύπνος σε αυτήν τη θέση θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει την πέψη λόγω της επίδρασης της βαρύτητας.

Εν τω μεταξύ, μια μελέτη του 2015 διαπίστωσε ότι οι αρουραίοι που κοιμούνται ανάσκελα ή στο πλάι παρουσίασαν βελτιώσεις στην απομάκρυνση των αποβλήτων από τον εγκέφαλό τους.

Θεωρείται επίσης ότι ο ύπνος στο πλάι σας μπορεί να ωφελήσει άτομα που ροχαλίζουν, καθώς βοηθά στη διατήρηση των αεραγωγών ανοιχτών για ευκολότερη αναπνοή όταν κοιμάστε. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για άτομα με υπνική άπνοια.

Επιπλέον, η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ αναφέρει ότι ο ύπνος στην αριστερή σας πλευρά θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων καούρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το στομαχικό οξύ εξισορροπείται πιο γρήγορα από ό,τι σε άτομα που κοιμούνται στη δεξιά πλευρά.