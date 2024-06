Το Νο1 απροσδόκητο σημάδι του καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με εξειδικευμένους γιατρούς

Η γνώση αυτού του συμπτώματος μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου στους άνδρες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society – ACS), περίπου 1 στους 8 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτοί οι αριθμοί μπορεί να φαίνονται ανησυχητικοί, ωστόσο υπάρχουν και θετικές πτυχές.

«Πρόκειται για μια νόσο πλήρως ιάσιμη εάν ανιχνευθεί έγκαιρα, όπως όταν ο καρκίνος είναι ακόμα εντοπισμένος στον προστάτη και δεν έχει εξαπλωθεί», λέει ο Dr. Ramkishen Narayanan, MD, πιστοποιημένος ουρολόγος και Διευθυντής του Center for Urologic Health at The Roy and Patricia Disney Family Cancer Center στο Providence Saint Joseph Medical Center. Στην πραγματικότητα, η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία θέτει το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για τον τοπικό και περιφερειακό καρκίνο του προστάτη στο 99% περίπου.

Η κατανόηση του κινδύνου, καθώς και των σημείων και συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη, μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο, ο καρκίνος αυτός εξακολουθεί να έχει ένα στίγμα.

«Επειδή ο προστάτης βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περιοχή που σχετίζεται με την ούρηση και τη σεξουαλική λειτουργία, οι άνδρες τείνουν να αποφεύγουν να μιλήσουν για τη διάγνωσή τους», λέει ο Dr. Narayanan. «Ευτυχώς, παρατηρούμε σταδιακά μια αλλαγή στους άνδρες, οι οποίοι μιλάνε πιο ανοιχτά με τους φίλους τους και το κοινό σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη». Οι γιατροί επίσης θέλουν να συνεχίσουν την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση για τα σημάδια του καρκίνου του προστάτη. Ένα από τα συμπτώματα της νόσου είναι ο πόνος σε ένα απροσδόκητο σημείο.

Το Νο1 απρόσμενο σημάδι του καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με ουρολόγους

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο πόνος στα οστά είναι ένα πιθανό σύμπτωμα καρκίνου του προστάτη. Δυστυχώς, οι άνθρωποι με καρκίνο του προστάτη που βιώνουν αυτόν τον πόνο πιθανότατα έχουν μεταστατικό καρκίνο, που σημαίνει ότι έχει εξαπλωθεί. «Τα οστά της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης είναι οι πιο συχνές πρώτες περιοχές μετάστασης για τον καρκίνο του προστάτη», λέει ο Dr. Daniel Phillips, MD, ουρολόγος στο Memorial Hermann. «Ο πόνος σε αυτές τις περιοχές μπορεί να αποτελεί ένδειξη πιθανού καρκίνου του προστάτη σε αυτές τις θέσεις». Ο Dr. Narayanan λέει ότι ο πόνος στα οστά μπορεί επίσης να είναι σημάδι υποτροπής του καρκίνου του προστάτη σε ασθενείς που έχουν ήδη νοσήσει.

Ο σύνδεσμος μεταξύ του καρκίνου του προστάτη και του πόνου στα οστά μπορεί να προκαλεί ερωτηματικά. Ωστόσο, οι ουρολόγοι έχουν εξηγήσεις. «Όταν τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη προσπαθούν να κάνουν μεταστάσεις (δηλαδή ο καρκίνος εξαπλώνεται έξω από το όργανο), πρώτα προσπαθούν να φτάσουν στους λεμφαδένες κοντά στον προστάτη, που ονομάζονται πυελικοί λεμφαδένες, και δεύτερον πιο συχνά, στα οστά», λέει ο Dr. Narayanan. Ο Dr. Narayanan εξηγεί ότι τα κύτταρα μπορεί επίσης να προσπαθήσουν να φτάσουν στα οστά, ειδικά στην οστική κύστη και την σπονδυλική στήλη/σπόνδυλους. Συμβουλεύει τους ανθρώπους να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα το συντομότερο δυνατό εάν βιώσουν νέο πόνο στα οστά, ειδικά εάν έχουν παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του προστάτη, όπως αυξημένο ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη.

Τι γίνεται αν έχετε ήδη νοσήσει με καρκίνο του προστάτη; «Ο νέος πόνος στα οστά μπορεί να είναι σημάδι υποτροπής της νόσου», λέει ο Dr. Narayanan. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Dr. Vishnukamal Golla, MD, ιατρικός διευθυντής μετασχηματισμού αξίας στην Evolent, αναφέρει ότι ορισμένοι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη δεν θα εμφανίσουν ποτέ αυτό το σύμπτωμα. Άλλες φορές, ο πόνος στα οστά είναι σημάδι για κάτι άλλο.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για τον πόνο των οστών και τον καρκίνο του προστάτη

Νέος ή επιδεινούμενος πόνος

Μπορεί να είναι ήπιος ή διαπεραστικός

Μπορεί να είναι πιο έντονος σε συγκεκριμένες στιγμές

Μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις

Ο Dr. Phillips εξηγεί ότι ο πόνος είναι συνήθως νέος και επιδεινούμενος και εμφανίζεται συχνά στην πλάτη, στα πλευρά ή στις αρθρώσεις. Ο Dr. Narayanan αναφέρει ότι οι άνθρωποι που ζουν με χρόνιο πόνο στην μέση μπορεί να αγνοήσουν αυτό το σημάδι καρκίνου του προστάτη. «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στους ηλικιωμένους άνδρες με χρόνιο πόνο στην μέση, οι γιατροί θα πρέπει να ρωτήσουν εάν υπάρχει κάποια αισθητή αλλαγή στον πόνο τους», λέει ο Dr. Narayanan. Οι ασθενείς μπορούν και πρέπει επίσης να επισημάνουν τον επιδεινούμενο πόνο.

Μπορεί να είναι ήπιος ή διαπεραστικός

Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος νιώθει τον πόνο διαφέρει. Ωστόσο, ένας ουρολόγος μπορεί να μοιραστεί μερικές κοινές λέξεις που χρησιμοποιούν οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη για να περιγράψουν τον πόνο στα οστά που τους οδήγησε στο ιατρείο. «Ο πόνος στα οστά περιγράφεται συνήθως ως ένας θαμπός πόνος ή διαπεραστικός που είναι γενικά συνεχόμενος», λέει ο Dr. Golla. «Μερικές φορές, ο πόνος μπορεί να είναι αρκετά έντονος ώστε να ξυπνήσει κάποιον από τον ύπνο του».

Μπορεί να είναι πιο έντονος σε συγκεκριμένες στιγμές

«Οι ασθενείς μπορεί να νιώσουν πόνο στα οστά από καρκίνο του προστάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά συνήθως είναι πιο έντονος για τους ασθενείς τη νύχτα», λέει η Dr. Jennifer Anger, MD, ουρολόγος. Ο Dr. Phillips λέει ότι άλλοι ασθενείς μπορεί να παρατηρήσουν ότι ο πόνος είναι πιο έντονος όταν είναι δραστήριοι.

Μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις

Δυστυχώς, ο πόνος στα οστά που συνδέεται με τον καρκίνο του προστάτη ενέχει και άλλους κινδύνους. «Ο μεταστατικός καρκίνος του προστάτη στα οστά μπορεί να αποδυναμώσει τη δομή των οστών, οδηγώντας σε κατάγματα που δεν σχετίζονται με τραυματισμό», λέει ο Dr. Golla.

Άλλα σημάδια του καρκίνου του προστάτη

Ο πόνος στα οστά δεν είναι η μόνη πιθανή ένδειξη καρκίνου του προστάτη. Ο Dr. Anger αναφέρει ότι κάποιος μπορεί να έχει αίμα στα ούρα, εάν ο καρκίνος εξαπλωθεί έξω από τον προστάτη και προς τον ουροποιητικό σωλήνα.

«Μπορεί επίσης να εμφανίσουν αδυναμία και απώλεια βάρους λόγω μεταστατικής νόσου», συνεχίζει ο Dr. Anger. Ο Dr. Golla προσθέτει ότι το αίμα στο σπέρμα και η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να υποδεικνύουν καρκίνο του προστάτη. Ωστόσο, ο Dr. Phillips τονίζει ότι μπορεί να μην εμφανίσετε συμπτώματα καρκίνου του προστάτη, ειδικά στα αρχικά στάδια της νόσου. «Το πιο σημαντικό σημείο που τονίζω στους ασθενείς μου είναι ότι οι περισσότεροι καρκίνοι του προστάτη είναι ασυμπτωματικοί», λέει ο Dr. Phillips.

Πώς διαγιγνώσκουν οι γιατροί τον καρκίνο του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα, επομένως ο έγκαιρος έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας. «Ο έλεγχος PSA είναι ο πιο σημαντικός», λέει ο Dr. Narayanan. «Η έγκαιρη πρόσβαση ή η παραπομπή στον ουρολόγο σας βοηθά επίσης στην αξιολόγηση της υγείας του ουροποιητικού σας συστήματος. Σε συνεργασία με τον γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας σας, εμείς οι ουρολόγοι μπορούμε να συντονίσουμε τη φροντίδα του ουροποιητικού σας συστήματος και να διασφαλίσουμε ότι έχετε πρόσβαση σε εξετάσεις όπως η μαγνητική τομογραφία προστάτη, η οποία έχει αλλάξει τα δεδομένα στον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του προστάτη», συμπληρώνει ο ειδικός. Η κατανόηση του οικογενειακού ιστορικού μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να υποστηρίξετε τον έγκαιρο έλεγχο.

Τα καλά νέα; «Ο καρκίνος του προστάτη είναι πλήρως ιάσιμος όταν εντοπιστεί έγκαιρα, ενώ ο καρκίνος είναι ακόμα εντοπισμένος στον προστάτη και δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή στα οστά», λέει ο Dr. Narayanan.

Θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη

Εάν έχετε πόνο στα οστά και καρκίνο του προστάτη, είναι πιθανό να έχει εξαπλωθεί. «Ο πόνος στα οστά από καρκίνο και η διάγνωση μεταστατικού καρκίνου του προστάτη μπορεί να τρομάξει τους ασθενείς», λέει ο Dr. Phillips. «Ωστόσο, με τις τρέχουσες εξελίξεις στη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη, οι ασθενείς, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα έχουν μακρά και γεμάτη ζωή μετά τη διάγνωσή τους. Ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο, το χρονικό πλαίσιο είναι συνήθως χρόνια και όχι μήνες». Αλλά πώς;

«Όταν ο καρκίνος του προστάτη έχει εξαπλωθεί, ο κύριος πυλώνας της θεραπείας είναι τα φάρμακα που αποκλείουν την επίδραση της τεστοστερόνης», λέει ο Dr. Phillips. «Ο καρκίνος του προστάτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεστοστερόνη και ο αποκλεισμός αυτής της ορμόνης μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπεία. Υπάρχουν επίσης πολλές άλλες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων πιο προηγμένων ορμονικών θεραπειών, στοχευμένων φαρμάκων καθώς και της παραδοσιακής χημειοθεραπείας».

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη

Δεν μπορείτε να εξαλείψετε εντελώς τις πιθανότητές σας να αναπτύξετε καρκίνο του προστάτη. Ωστόσο, μπορείτε να ελέγξετε ορισμένους παράγοντες κινδύνου. «Ενώ δεν υπάρχουν θαυματουργές βιταμίνες σε μορφή συμπληρωμάτων, υπάρχουν ορισμένες διατροφικές αλλαγές που γενικά δείχνουν θετικά οφέλη στους ασθενείς με καρκίνο, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του προστάτη», λέει ο Dr. Golla.

Για παράδειγμα, οι δίαιτες που συνδέονται με καλύτερη καρδιακή υγεία μπορούν επίσης να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του προστάτη ή να επιβραδύνουν την εξέλιξή του εάν ήδη πάσχετε – διπλό κέρδος.

«Οι συστάσεις για μια δίαιτα που συμβάλλει στην προστασία της υγείας της καρδιάς περιλαμβάνουν περισσότερο μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και υγιεινά λιπαρά», λέει ο Dr. Golla. «Αυτό περιλαμβάνει επίσης λιγότερο κρέας και επεξεργασμένους υδατάνθρακες και την επιλογή υγιεινών φυτικών λιπαρών». Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Cancer 2024 έδειξε επίσης ότι οι φυτικές δίαιτες μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα στυτικής δυσλειτουργίας και ακράτειας ούρων σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Ο Dr. Narayanan είπε ότι η τακτική άσκηση και το να μην καπνίζετε (ή η διακοπή του καπνίσματος εάν καπνίζετε) μπορούν επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο.