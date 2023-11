Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα»: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή και εθνική φαρμακευτική πολιτική

Ελλείψεις φαρμάκων, φαρμακευτική δαπάνη και ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Υγεία πάνω απ’ όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Ειδικότερα, ο Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Συνδιευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ELPEN, Μέλος ΔΣ Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αναφερόμενος στο μεγάλο θέμα των ελλείψεων φαρμάκων δήλωσε ότι το θέμα είναι σύνθετο. Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει έλλειψη και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σημείωσε ότι στις χρόνιες παθήσεις φέτος είμαστε πολύ καλύτερα από πέρυσι. Επίσης έφερε ως παράδειγμα τα αντιβιοτικά για να υπογραμμίσει την βελτίωση στην αγορά φαρμάκων. Πέρση είχαμε σημαντικές ελλείψεις, η παραγωγή όμως έχει ενισχυθεί και η κατάσταση βελτιώνεται.

Σύμφωνα με τον κ. Τρύφων, η Ευρώπη κατάλαβε πλέον ότι θα έχουμε προβλήματα εάν δεν ενισχύσουμε την παραγωγή. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο να γυρίσει η παραγωγή και η έρευνα στην Ευρώπη κάτι που η Ελλάδα συνυπογράφει, τόνισε. Εκτίμησε ότι μέσω των επενδύσεων οι ευρωπαίοι ασθενείς θα καλύπτονται τα επόμενα χρόνια. Στη χώρα μας οι επενδύσεις στην παραγωγή φαρμάκων έχουν ενισχυθεί χρειάζονται όμως να γίνουν και άλλα, κατέληξε.

Τρύφων στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα»: Το clawback από μνημονιακό μέτρο έχει γίνει μόνιμο

Σχετικά με το clawback, ο κ. Τρύφων, είπε ότι έχει φτάσει το 2022 τα 2,5, το μέτρο από μνημονιακό έχει γίνει μόνιμο, ενώ έκανε λόγο και για αντισυνταγματικό μέτρο.

Η δύσκολη εξίσωση πρέπει να λυθεί, είπε, προσθέτοντας ότι οι υπερβάσεις έχουν αντίκτυπο στις εταιρίες, στις επενδύσεις και δημιουργούν και θέμα στην εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων. Η μέση τιμή συνταγής αυξήθηκε κατά 55%, είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει ένα πλαίσιο για τις καινοτόμες θεραπείες, και τα οικονομικά φάρμακα να παίρνουν μεγάλο μερίδιο αγοράς.

Μανωλόπουλος: Διορθωτικές παρεμβάσεις για να γνωρίζουμε τις ελλείψεις

Από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος του ΕΟΦ, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, αναφέρθηκε στις διορθωτικές παρεμβάσεις ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τις ελλείψεις στην ελληνική αγορά.

Το πρόβλημα είπε είναι πολυδιάστατο και υπάρχουν πολλά εμπόδια στην πληροφόρηση, ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει έλλειψη. Αυτό θα λυθεί με την εφαρμογή νέας πλατφόρμας για τις ελλείψεις. Επίσης, έθεσε το θέμα των αντιγράφων φαρμάκων λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία για αυτά τα σκευάσματα.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να πρωτοπορεί στις καινοτόμες θεραπείες αλλά υπάρχουν αρκετές αγκυλώσεις, είπε ο κ. Μανωλόπουλος και αυτό έρχεται να λύσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, μίλησε για ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα που χρειάζεται στρατηγική ευρωπαϊκή και εθνική για να λυθεί. Όπως είπε οι ελλείψει υπάρχουν κυρίως σε φθηνά φάρμακα και εδώ χρειάζεται στοχευμένη πολιτική. Η Ελλάδα δεν υστερεί και μάλιστα έχει υπάρξει γενναιόδωρη στα καινοτόμα φάρμακα, είπε ο κ. Δέδες. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι χρειαζόμαστε μια νέα φαρμακευτική πολιτική και χρειάζεται αύξηση χρηματοδότησης, τόνισε. Σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τόνισε ότι αυτή στοχεύει στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα.

Ο Κώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Υγείας & Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είπε ότι η αγορά του φαρμάκου δεν είναι ομοιογενής. Το θέμα είναι ως Κράτος να μπορούμε να επιβάλλουμε περιορισμούς και ρυθμίσεις στην αγορά, ώστε να μην διαταράσσεται το σύστημα της πρόσβασης. Αν χάνουμε από την αγορά φάρμακα χαμηλού κόστους και αυτά αντικαθίσταται με ακριβότερα η φαρμακευτική δαπάνη θα αυξάνεται. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να κρατηθούν αυτά στην αγορά.

Ο Δρ. Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας, μίλησε για την ανάγκη πλήρους διαφάνειας και εποπτικών μηχανισμών.

Η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου στην Ελλάδα είναι μεγάλη και οι εμπλεκόμενοι φορείς αρκετοί. Πέρα από τους παγκόσμιους λόγους για την έλλειψη φαρμάκων έχουμε και εμπορικά και οικονομικά αντικίνητρα, είπε. Πρέπει, τόνισε, να καταλάβουμε τι σημαίνει έλλειψη και σε περιπτώσεις που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα πρέπει να δράσουμε. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που κάνει ο ΕΟΦ για να λύσει θέματα ελλείψεων και στις κινήσεις του υπουργείου Υγείας, όπως η εφαρμογή πλατφόρμας για την δήλωση των ελλείψεων, το ψηφιακό σύστημα διακίνησης φαρμάκου.

«Ο στόχος είναι να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα φαρμακευτική πολιτική στη χώρα με στόχο την άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμα αποτελεσματικά φάρμακα και την αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του συστήματος», κατέληξε ο κ. Αγγελής.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, Δ/νων Σύμβουλος Ομίλου εταιρειών PROFARM, Φαρμακοποιός, έκανε λόγο για αντισυνταγματική και αντιευρωπαϊκή κίνηση της Ελλάδας σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγών φαρμάκων. Έκανε λόγο για υποεφοδιασμό αγοράς από συγκεκριμένους εταιρίες, λέγοντας ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν πίεση. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόσθεσε οι μειώσεις εισαγομένων ποσοτήτων φτάνουν μέχρι και 70%. Μίλησε για μη έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας. Κατέληξε ότι η προβλεψιμότητα είναι το κλειδί για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του RealFM, Κάτια Μακρή.

Πηγή: oloygeia.gr

