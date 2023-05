Συναγερμός σε ΗΠΑ και Μεξικό για μηνιγγίτιδα που σχετίζεται με αισθητικές επεμβάσεις

Να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία εξαιτίας μιας επιδημίας μυκήτων που συνδέεται με αισθητικές επεμβάσεις, έχουν ζητήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι αρχές των ΗΠΑ και του Μεξικού.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), δύο άνθρωποι που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις με επισκληρίδιο αναισθησία πέθαναν από μηνιγγίτιδα. Επίσης σχεδόν 400 άτομα στις ΗΠΑ και το Μεξικό βρίσκονται υπό παρακολούθηση, ενώ έχουν ήδη κλείσει δύο κλινικές στην πόλη Ματαμόρος του Μεξικού όπου γίνονταν αισθητικές επεμβάσεις.

Οι αρχές τόσο των ΗΠΑ όσο του Μεξικού έχουν παροτρύνει όσους υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις με επισκληρίδιο αναισθησία είτε στο River Side Surgical Center είτε στην Clinica K-3 από τον Ιανουάριο, να υποβληθούν άμεσα σε εξετάσεις, ακόμη και αν είναι προς το παρόν ασυμπτωματικοί.

Το CDC δήλωσε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί 25 άτομα στις ΗΠΑ με «ύποπτες ή πιθανές» περιπτώσεις μυκητιασικής μηνιγγίτιδας.

