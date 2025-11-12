ΕΟΠΥΥ: Μέχρι σήμερα 141.000 ασθενείς έχουν παραλάβει τα φάρμακά τους κατ΄ οίκον

ΕΟΠΥΥ για φάρμακα κατ’ οίκον

Η νέα δωρεάν υπηρεσία «Κατ’ Οίκον» αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου, έχει εξυπηρετήσει κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής της (από 16/6/2025 έως 02/11/2025) συνολικά 141.047 ασθενείς οι οποίοι παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή είτε κατ’ οίκον (40.809 ασθενείς) είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (100.238 ασθενείς).

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πρώτου τετραμήνου λειτουργίας της υπηρεσίας από το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν «κατ’ οίκον» τη φαρμακευτική τους αγωγή, το 47% ήταν στην Αττική, το 16% στη Θεσσαλονίκη, 14% στην νησιωτική χώρα και το 23% στην υπόλοιπη επικράτεια. Ποσοστό άνω του 50% εκ των ανωτέρω δικαιούχων παρέλαβαν τη φαρμακευτική τους αγωγή σε πολύ απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Τα κυριότερα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η νέα υπηρεσία «κατ’ οίκον» σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ είναι τα ακόλουθα:

  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της ιχνηλασιμότητας κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος από την υποβολή του αιτήματος έως και την παράδοση στον εκάστοτε δικαιούχο.
  • Πανελλαδική κάλυψη παραδόσεων σύμφωνα με τα GDP’S (Good Distribution Practices).
  • Μέσος χρόνος παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ’ οίκον» από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την παράδοση, 3,6 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττικής και σε 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη επικράτεια (για το διάστημα των 4 πρώτων μηνών λειτουργίας της υπηρεσίας).

Όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ, από την έναρξη της υπηρεσίας παρατηρείται σταδιακή αύξηση 5% στα αιτήματα από νέους ασθενείς που επιλέγουν την υπηρεσία «κατ’ οίκον» για την προμήθεια της φαρμακευτικής τους αγωγής σε συστηματική μηνιαία βάση.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ κάνει λόγο για μια καινοτόμο υπηρεσία που «αγκαλιάστηκε» από τους δικαιούχους, «η οποία παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στους πρώτους μήνες λειτουργίας της, επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη προσπάθεια των στελεχών του Οργανισμού σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών».

Το επόμενο διάστημα, σημειώνει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, με την ένταξη και των ιδιωτικών φαρμακείων στο πρόγραμμα αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που θα παραλαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή όπου οι ίδιοι επιθυμούν.

