Δυσκοιλιότητα: 3 τροφές που προσφέρουν φυσική ανακούφιση, σύμφωνα με μελέτη

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Παρόλο που συχνά αποφεύγουμε να συζητάμε για τις επίπονες επισκέψεις στην τουαλέτα, η δυσφορία που προκαλούν είναι δύσκολο να κρυφτεί. Μελέτη ερευνητών στο Λονδίνο έφερε στο φως επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα που δείχνουν ότι τρεις τροφές μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας με φυσικό τρόπο.

Οι 3 τροφές που καταπολεμούν την δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με μελέτη

Μια μελέτη από το King’s College του Λονδίνου, η οποία δημοσιεύθηκε στα περιοδικά The Journal of Human Nutrition & Dietetics και Neurogastroenterology & Motility, επισημαίνει ότι τρεις συγκεκριμένες τροφές βοηθούν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας:

Ακτινίδιο

Ψωμί Σίκαλης

Δαμάσκηνα

Ακτινίδιο

Περιέχει διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, αλλά και ένα ένζυμο που ονομάζεται ακτινιδίνη, το οποίο βοηθά το έντερο να διασπά τις πρωτεΐνες. Παράλληλα, είναι πλούσιο σε νερό.

Ψωμί σίκαλης

Ξεχωρίζει γιατί περιέχει περισσότερες διαλυτές φυτικές ίνες σε σύγκριση με το παραδοσιακό σταρένιο ψωμί.

Δαμάσκηνα

Ο κλασικός “σύμμαχος” του εντέρου. Πέρα από τις φυτικές ίνες, περιέχουν σορβιτόλη (μια σακχαροαλκοόλη), η οποία τραβάει νερό στα κόπρανα, καθιστώντας τα πιο μαλακά και εύκολα στην αποβολή.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, οι ειδικοί προτείνουν την καθημερινή κατανάλωση ενός εκ των τριών συστατικών στις συνιστώμενες ποσότητες της μελέτης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών, οι συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες είναι οι εξής: