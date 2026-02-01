Δυσκοιλιότητα: 3 τροφές που προσφέρουν φυσική ανακούφιση, σύμφωνα με μελέτη

Σύνοψη από το

  • Μελέτη ερευνητών στο Λονδίνο έφερε στο φως επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα που δείχνουν ότι τρεις τροφές μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας με φυσικό τρόπο.
  • Σύμφωνα με τη μελέτη, οι τρεις τροφές που καταπολεμούν τη δυσκοιλιότητα είναι το ακτινίδιο, το ψωμί σίκαλης και τα δαμάσκηνα.
  • Για βέλτιστα αποτελέσματα, οι ειδικοί προτείνουν την καθημερινή κατανάλωση ενός εκ των τριών συστατικών στις συνιστώμενες ποσότητες της μελέτης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Δυσκοιλιότητα: 3 τροφές που προσφέρουν φυσική ανακούφιση, σύμφωνα με μελέτη
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Παρόλο που συχνά αποφεύγουμε να συζητάμε για τις επίπονες επισκέψεις στην τουαλέτα, η δυσφορία που προκαλούν είναι δύσκολο να κρυφτεί. Μελέτη ερευνητών στο Λονδίνο έφερε στο φως επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα που δείχνουν ότι τρεις τροφές μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας με φυσικό τρόπο.

Δυσκοιλιότητα: Τα 6 φρούτα που προσφέρουν ανακούφιση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο του Χάρβαρντ

Οι 3 τροφές που καταπολεμούν την δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με μελέτη

Μια μελέτη από το King’s College του Λονδίνου, η οποία δημοσιεύθηκε στα περιοδικά The Journal of Human Nutrition & Dietetics και Neurogastroenterology & Motility, επισημαίνει ότι τρεις συγκεκριμένες τροφές βοηθούν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας:

  • Ακτινίδιο
  • Ψωμί Σίκαλης
  • Δαμάσκηνα

Ακτινίδιο

Δυσκοιλιότητα: Το No1 φρούτο για την αντιμετώπισή της, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο – Δεν είναι τα δαμάσκηνα

Περιέχει διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, αλλά και ένα ένζυμο που ονομάζεται ακτινιδίνη, το οποίο βοηθά το έντερο να διασπά τις πρωτεΐνες. Παράλληλα, είναι πλούσιο σε νερό.

Ψωμί σίκαλης

Ξεχωρίζει γιατί περιέχει περισσότερες διαλυτές φυτικές ίνες σε σύγκριση με το παραδοσιακό σταρένιο ψωμί.

Δαμάσκηνα

Ο κλασικός “σύμμαχος” του εντέρου. Πέρα από τις φυτικές ίνες, περιέχουν σορβιτόλη (μια σακχαροαλκοόλη), η οποία τραβάει νερό στα κόπρανα, καθιστώντας τα πιο μαλακά και εύκολα στην αποβολή.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, οι ειδικοί προτείνουν την καθημερινή κατανάλωση ενός εκ των τριών συστατικών στις συνιστώμενες ποσότητες της μελέτης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών, οι συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες είναι οι εξής:

  • Ακτινίδια: Η σύσταση είναι 2 ακτινίδια την ημέρα (ξεφλουδισμένα). Η δράση τους είναι τόσο αποτελεσματική που σε ορισμένες δοκιμές φάνηκε να υπερτερούν ακόμα και των συμπληρωμάτων ψυλλίου.
  • Δαμάσκηνα: Η ιδανική ποσότητα είναι περίπου 80-100 γραμμάρια την ημέρα (περίπου 8 έως 10 αποξηραμένα δαμάσκηνα). Αυτή η ποσότητα παρέχει την απαραίτητη σορβιτόλη για τη ρύθμιση της πέψης.
  • Ψωμί σίκαλης: Η μελέτη προτείνει να καταναλώνετε 3-4 φέτες την ημέρα (περίπου 100 γραμμάρια), αντικαθιστώντας το κλασικό λευκό ψωμί ή το ψωμί σίτου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το φυλαχτό του έρωτα που μπορεί να ανεβάσει τη libido και να βελτιώσει τη διάθεση

Μούχλα: Πώς τα χαλιά αυξάνουν την υγρασία στο σπίτι – Τι να κάνουμε

Δημόσιο: Εξτρά αυξήσεις αποδοχών – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από 1η Απριλίου

Τι δεν “βλέπει” το ραντάρ της Εφορίας – 21 παροχές και εισοδήματα χωρίς φόρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:05 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν μένετε όλη μέρα στο σπίτι, σύμφωνα με νευροεπιστήμονα

Είτε εργάζεστε από το σπίτι είτε απλώς αποφεύγετε το κρύο, η ιδέα της παραμονής στο σπίτι για ...
06:00 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Υγεία του εντέρου: Το δημοφιλές ρόφημα που μπορεί να βλάψει το πεπτικό σας σύστημα, σύμφωνα με ειδικούς

Η σχέση μεταξύ εγκεφάλου και εντέρου είναι άρρηκτη και το πρώτο πράγμα που καταναλώνουμε το πρ...
22:00 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Η μέθοδος αναπνοής που «διώχνει τις αρνητικές σκέψεις», σύμφωνα με ειδικούς

Όσοι παλεύουν με την αϋπνία και τις αρνητικές σκέψεις το βράδυ, ίσως βρουν τη λύση σε μια τεχν...
06:00 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Άνοια: Η τροφή που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο και καλύτερη υγεία του εγκεφάλου

Ακόμη και αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό άνοιας στην οικογένειά σας, οι διατροφικές συνήθειες...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα