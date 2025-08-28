Σαν σήμερα 28 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής ημέρα της Μαύρης Πόρπης

Γεγονότα

1826: Η Μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.

1859: Γεωμαγνητική καταιγίδα κάνει το Βόρειο Σέλας τόσο λαμπρό ώστε να φαίνεται καθαρά από περιοχές των Η.Π.Α., της Ευρώπης ακόμα και της Ιαπωνίας.

1898: Ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi-Cola.

1904: Ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζήδων της Δυτικής Μακεδονίας.

1916: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρουμανία.

1916 : Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας.

1922: Συνεχίζονται από τους Τούρκους οι θηριωδίες κατά των Ελλήνων στη Σμύρνη.

1962: Ισχυρή σεισμική δόνηση γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την Ελλάδα και περισσότερο στην Κορινθία, στο Ναύπλιο και την Τρίπολη. Απολογισμός ένας νεκρός και πέντε τραυματίες καθώς και υλικές ζημιές στην Κόρινθο.

1963: Κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream».

1995: Ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων.

2016: Τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

Γεννήσεις

1749: Γκαίτε, Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.(«Φάουστ»). Το πλήρες όνομά του είναι Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε. Στην Ελλάδα, ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελληνισμένο όνομα Ιωάννης Γείθιος.

1828: Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας. («Πόλεμος και Ειρήνη», «Άννα Καρένινα»)

1957: Άι Γουεϊγουέι, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής.

1962: Ντι Μπράντλεϊ Μπάκερ, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής

1962: Ντέιβιντ Φίντσερ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1964: Κάι Λέο Γιοχάνεσεν, πρωθυπουργός των Νήσων Φερόε

1965: Σατόσι Τατζίρι, Ιάπωνας σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών

1965: Σανάια Τουέιν, Καναδή τραγουδίστρια

Θάνατοι