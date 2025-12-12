Ευρωπαίοι και Ουκρανοί ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το εδαφικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Μητσοτάκης Ζελένσκι

Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί ζητούν από τις ΗΠΑ να τους δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Ρωσία, ανέφερε απόψε η γαλλική προεδρία.

«Οι προσδοκίες των Ευρωπαίων από τους Αμερικανούς (…) μπορεί να μοιάζουν με αυτό που, με κάποια ευκολία, αποκαλούμε Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ, «δηλαδή, μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας για εκείνους που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθύμων», ανέφερε ένας σύμβουλος της γαλλικής προεδρίας.

Ο Γάλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει «πλήρης διαφάνεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας» που θα μπορούσαν να δώσουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς πριν από οποιαδήποτε διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος.

Οι Ουκρανοί δεν έχουν κάνει «καμία συμφωνία» για το εδαφικό και «δεν σκέφτονται να κάνουν σήμερα συμφωνία», επέμεινε η γαλλική προεδρία, σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια πιθανή αποστρατιωτικοποίηση των εδαφών που ελέγχει ακόμη (στο Ντονμπάς) και οι Ρώσοι τα διεκδικούν. «Οι Ουκρανοί δεν έχουν κάνει συμφωνία για τα εδάφη, δεν συζητούν σήμερα συμφωνία για τα εδάφη, δεν συζητούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη», επέμεινε ο σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ακόμη εργάζονται για την εξεύρεση μιας κοινής θέσης γύρω από το περίγραμμα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας –που θα περιλαμβάνει και τις εγγυήσεις ασφαλείας– η οποία θα προωθηθεί στη Ρωσία. «Στόχος μας είναι να έχουμε μια κοινή βάση, ισχυρή για διαπραγμάτευση. Αυτό το κοινό έδαφος πρέπει να ενώνει τους Ουκρανούς, τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει να μας επιτρέπει να κάνουμε μια διαπραγματευτική πρόταση, μια ισχυρή ειρηνευτική πρόταση που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της Ουκρανίας, μια προσφορά που οι Αμερικανοί διαπραγματευτείς θα είναι πρόθυμοι να την προωθήσουν στους Ρώσους», πρόσθεσε.

Ο σύμβουλος του Μακρόν σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο κοινό κείμενο αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, τηλεφωνικά και δια ζώσης. Δεν διευκρίνισε αν η Ουάσινγκτον έχει θέσει κάποια διορία.

