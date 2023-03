Τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους το όνομα του καλλιτέχνη

Είναι φορές που συγκροτήματα ή καλλιτέχνες συμπεριλαμβάνουν το όνομα τους στον τίτλο ενός τραγουδιού. Συνήθως αυτό το κάνουν για να υποδηλώσουν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι τους εκφράζει και χαρακτηρίζει το μουσικό τους ύφος και στυλ και άλλες φορές για να κάνουν ευρύτερα γνωστό το brand name αυτού που φέρεται ως καλλιτέχνης, είναι είναι γκρουπ ή τραγουδιστής ή τραγουδίστρια.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παρακάτω έχουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα σε βάθος χρόνου, μέσα από το διεθνές ρεπερτόριο.

Bad Company – Bad Company

Madonna – Bitch I’m Madonna ft. Nicki Minaj

Black Sabbath – Black Sabbath

Bo Diddley – Bo Diddley

Green Day – Green Day

Paul & Paula – Hey Paula

The Human League – Human

Vanilla Ice – Ice Ice Baby

Big Country – In A Big Country

Iron Maiden – Iron Maiden

Queen – Killer Queen

Prince & The New Power Generation – My Name Is Prince

Public Image Limited – Public Image

Dr. Dre – Still D.R.E. ft. Snoop Dogg

The Fun Lovin’ Criminal – Fun Lovin’ Criminals

S’Express – Theme from S’Express

They Might Be Giants – They Might Be Giants

The Clash – We are the Clash

Wham! – Wham Rap! (Enjoy What You Do?)

The Who – Who Are You

